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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. الشيخ نواف الأحمد يصدر قرارا عاجلا بشأن الديوان الأميري

أمير الكويت
أمير الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مرسوما أميريا ‏ بتعيين الشيخ خالد طلال الصباح وكيلاً في الديوان الأميري.

 

وكان  أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد في وقت سابق أصدر مرسوما أميريا بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري.

 

ونص المرسوم علي :
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978.

 

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري.

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:

 

مادة أولى
ينهى العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

 

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