لبدء رحلات الطيران المباشرة ..الكويت تحدد أعداد الركاب القادمين من مصر

نقلت جريدة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني، أن الإدارة حددت «كوتا» بأعداد القادمين من مصر إلى الكويت، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على رفع الطاقة الاستيعابية للقادمين بالمطار إلى 10 آلاف راكب يومياً.

وقالت المصادر، إن كتاباً وجه اليوم الأربعاء، إلى الطيران المدني المصري يحدد النسبة المحددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بحيث تكون بواقع 1562 راكباً قادماً إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكباً لشركات الطيران المحلية ومثلهم لشركات الطيران المصرية.

وأفادت المصادر بأن التشغيل المباشر مع مصر سيكون على مدار الأسبوع، بحيث يتم استقبال 1562 راكباً يومياً، أي بمعدل 10934 أسبوعياً.

وأشارت إلى أن الخطاب الموجه إلى مصر، أكد أن كوتا الأعداد جاء بعد تقييم السلطات المختصة في دولة الكويت للتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي، بعد أن تقرر البدء بالتشغيل المباشر وفق السعات المقعدية ما بين البلدين الشقيقين للرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي.

وأضافت أن الخطاب الموجه دعا الطيران المدني المصري، إلى التكرم بالموافقة على تشغيل الناقلات الجوية التابعة لدولة الكويت، على أن يقوم الطيران المدني المصري بتحديد الشركات التي ستقوم بالتشغيل من حصة الجانب المصري، وفق ما تم تحديده، ليتسنى الموافقة على جداول تشغيل الشركات دون تأخير.

ولفتت المصادر إلى أن الخطاب، أكد أن السلطات المختصة في دولة الكويت، سوف تنظر بزيادة السعات المقعدية في المستقبل القريب وبعد التقييم الصحي، موضحة بأن السعة المقعدية للرحلات المغادرة من مطار الكويت لا توجد عليها أي قيود.