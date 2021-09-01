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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجوع يضرب إثيوبيا..سرقة مستودعات الأغذية و5 ملايين شخص بلا طعام أو مأوي

أبي أحمد
أبي أحمد

قال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا، إن مستودعات تابعة لوكالة الشؤون الإنسانية التابعة للحكومة الأمريكية في منطقة أمهرة  تعرضت للسرقة والنهب في الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لرويترز، اندلعت الحرب الأهلية في إثيوبيا، وتسبب الصراع في مقتل الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية، التي أجبرت الملايين على الفرار من ديارهم وترك أكثر من 5 ملايين في حاجة شديدة إلى مساعدات غذائية.

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وشن  رئيس الوزراء الحالي لإثيوبيا، آبي أحمد، الحرب الأهلية بعد أن رأى أن قادة إقليم تيجراي ينازعونه في سلطته ويطالبونه بإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال مدير البعثة، شون جونز، لمحطة إي بي سي في مقابلة تلفزيونية: "لدينا دليل على أن العديد من مستودعاتنا قد نُهبت وأفرغت بالكامل في المناطق، لا سيما في أمهرة".


وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "أي تدخل أو سرقة للمساعدات الإنسانية غير مقبول ويمنع وصول المساعدات الحيوية إلى المحتاجين. للأسف، منذ بداية الصراع في إثيوبيا، شهدنا حالات نهب كبيرة".

وتشير تقديرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن ما يصل إلى 900 ألف شخص في تيجراي يعانون بالفعل من المجاعة، في حين أن خمسة ملايين آخرين في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

قال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الأسبوع الماضي، إنه لأول مرة منذ تسعة أشهر من الحرب في إثيوبيا، سينفد الطعام من عمال الإغاثة هذا الأسبوع لإيصالها إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع، وألقى باللوم على الحكومة في تقييد الوصول.

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