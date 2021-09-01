عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معلومات جديدة ومهمة بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

لبنان
لبنان

أفاد "صوت بيروت إنترناشيونال" نقلا عن مصدر قضائي أن الباخرة "روسوس" التي كانت تحمل نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت لم تكن متجهة إلى موزمبيق، بل رست في حوض مرفأ بيروت عن قصد.

 

وذكر المصدر القضائي أن "الباخرة المذكورة لا تحوز على عقد تأمين يسمح لها بعبور المحيطات، وأن التأمين يسمح لها بالمرور في البحر الأبيض المتوسط فقط".

 

وقال "هذه الوثيقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الباخرة لم تكن متوجهة إلى موزمبيق كما روجت المزاعم السابقة، بل رست في حوض مرفأ بيروت عن قصد، وأن إفراغ حمولتها بالمرفأ كان متعمدا ومدبرا وعن سابق تصور وتصميم".

txt

في ذكرى تفجير مرفأ بيروت.. بيان عاجل من رئيس حكومة لبنان

txt

أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بحقوق ذويهم

 

وتلقى القضاء اللبناني خطاب السلطات الأمريكية على استنابة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار التي طلب فيها صور الأقمار الاصطناعية الأميركية للمرفأ، وأعلنت مصادر متابعة للملف لـ"صوت بيروت إنترناشونال"، أن "الجواب الأمريكي تضمن صورا فوتوغرافية مأخوذة عن موقع "غوغل" لوضعية العنبر رقم 12 قبل الانفجار وبعده".

 

وتابع: "هذه الصور تفتقر للقيمة المادية والمعنوية، إذ باستطاعة أي شخص أن ينسخها عن غوغل، بينما المطلوب هو صور الفيديو للأقمار، لحسم فرضية الاستهداف الجوي للمرفأ بشكل نهائي وقاطع".

 

وشككت المصادر بـ"جدية تعاون الدول الكبرى مع التحقيق اللبناني، انطلاقا من حجب صور أقمارها الاصطناعية التي ترصد الشاطئ اللبناني بشكل دقيق، وهي تراقب حركة السفن تنفيذا لقانون قيصر الذي يعاقب النظام السوري".

تفجير مرفأ بيروت السلطات الأمريكية مرفأ بيروت حكومة لبنان سلطات التحقيق اللبنانية

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 1022 إصابة جديدة بكورونا

لبنان.. عون: تشكيل الحكومة قطع شوطا كبيرا والانتخابات في موعدها

ترشيحاتنا

الصين تدعو لتحقيق دولي عاجل في جرائم أمريكا بـ أفغانستان.. تفاصيل

آخرهم مصطفى بسيط .. موضة "أغانى المهرجانات" تجذب نجوم الفن

مرحبا بكم في مصر|عزام: بطولة مضمار الدراجات تشهد إنجازًا على أرض الكنانة

ادعولي من فضلكم.. خضوع الفنان محمد التاجي لـ عملية جراحية

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

عن قصص حقيقية.. طرح أول بوسترات فيلم المحكمة| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس المتهمة بتسهيل سرقة الشقق السكنية بشبرا الخيمة فى القليوبية

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

رسميا .. سموحة يضم بيكهام من النادي الأهلي

إصابة طفلة صدمتها سياره أثناء عبورها الطريق بإحدى قرى السنبلاوين

حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة انجولا

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مزرعة دواجن بمركز ميت غمر

قرار عاجل من الحكومة بشأن السيارات منتهية التراخيص المتروكة بالشوارع

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ