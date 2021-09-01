رسالة مهمة من مصر لولي عهد البحرين .. تفاصيل

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على أن ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات استراتيجية راسخة شهدت تطورًا مستمرًا على كافة المستويات في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعمٍ واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منوهًا بدور مصر المحوري بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.



ونقل السفير ياسر شعبان تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما حمّله ولي عهد البحرين نقل تحياته إلى أخيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وقد تسلم ولي عهد البحرين رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمنت دعوته لزيارة مصر، ورحب ولي العهد البحريني بهذه الدعوة مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة تسهم في الدفع بمسار العلاقات نحو آفاقٍ أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بإسهامات الجالية المصرية في عملية التنمية بمملكة البحرين والتي هي محل تقدير من المملكة.



وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب السفير ياسر شعبان عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بتوطيد العلاقات البحرينية المصرية ومواصلة تنميتها، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الازدهار والنماء.

حضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.