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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنوفا.. شركة إسرائيلية توقع اتفاقًا لبيع معلوماتها وخبرتها لشركة إماراتية

تنوفا.. شركة إسرائيلية
تنوفا.. شركة إسرائيلية

أفادت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية "كلكاليست" أن شركة منتجات الالبان الإسرائيلية "تنوفا" ستبيع خبرتها والمعلومات المتراكمة لديها وستقدم الاستشارة لإقامة خطوط انتاج لبدائل الحليب الى شركة أغذية رائدة في دبي.

وذكرت الصحيفة أن الجانبين وقعا على العقد بهذا الخصوص، مشيرةً إلى أن هذا الشيء يعتبر انجازًا كبيرًا، حيث أن شركات الالبان الإسرائيلية الكبيرة تعتمد على شركات دولية، لكن هذه المرة شركة دولية تشتري المعرفة من شركة إسرائيلية.
 

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وكانت الشركة وقعت عقدًا مماثلًا مع شركة أغذية كبيرة في سويسرا، وتقدر الشركة الإسرائيلية أن كل واحد من العقدين الموقعين سيوفر دخلًا بملايين اليوروهات خلال السنوات القادمة.

الشركة الإسرائيلية دخلت قبل 18 عامًا الى مجال بدائل الحليب بشكل ثانوي، لكن بعد حدوث تغييرات في تفضيلات المستهلكين في السنوات الأخيرة، قامت بتطويرها وتحولت الى محرك نمو اقتصادي ربحي، وذلك من خلال الاستثمار بخطوط الإنتاج وتطوير عدد متنوع من المشروبات، الزبادي والاجبان والتوفو واستثمار تسويقي متواصل ببناء علامة تجارية "بديلة". 

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