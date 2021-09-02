بدء إنشاء ملعب نجيل صناعي بمنيل دويب في المنوفية

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية بدء أعمال حفر الأساسات الخاصه بإنشاء ملعب نجيل صناعي وغرفة خلع ملابس بمركز شباب منيل دويب التابعة للوحدة المحلية بسنتريس وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة .

جاء ذلك بحضور رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية بسنتريس ، حسام حسني سكرتير الوحدة، والشركة المنفذة للمبادرة .

وأكد سرور أن ملعب منيل دويب سيقام علي مساحة حوالي 2000م² ، مشيراً إلي أن الهدف من إنشاء هذا الملعب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القرية لممارسة أنشطتهم الرياضية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية .

من جانبة أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.