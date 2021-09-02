نازحون وغرق منازل وطرق.. آثار مدمرة لإعصار "آيدا" في الولايات المتحدة.. صور

نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس، صورا لآثار إعصار آيدا الذي ضرب بعض الولايات الأمريكية، وأسفر عن سقوط ضحايا.

وأعلن مسئوليون أمريكيون، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا إعصار آيدا في نيويورك ونيوجيرسي إلى 22 قتيلا بينهم طفل.

فيما أعلنت حاكم مدينة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في نيويورك بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والناتجة عن إعصار إيدا في حدوث فيضانات تاريخية عبر مدينة نيويورك والمناطق المجاورة وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل في نيوجيرسي. وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص قضوا بسبب الفيضانات بينهم طفل صغير.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار طوفانية. وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن خمس حالات طوارئ فيضانات تمتد من غرب فيلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي، التي أعلن حاكمها أيضا فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب إعصار إيدا.

وعلى موقع "آيتنس نيوز" أشار بيل دي بلاسيو إلى أن بعض الأحياء وعددها خمسة تواجه وضعا خطيرًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وحث المواطنين إلى الابتعاد عن الطرق والطرق السريعة التي تحول بعضها إلى أنهار.

وأدت الأمطار خلال فترة قصيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة واسعة النطاق، ما تسبب في تقطع السبل بالسائقين وإغراق قطارات الأنفاق والطائرات، التي كانت متوقفة على أرضية المطارات.

من جهته أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ في المدينة على خلفية ما أطلق عليه بـ "الحدث التاريخي للطقس" مع هطول أمطار قياسية في جميع أنحاء المدينة مما أدى إلى فيضانات وحوادث خطيرة على الطرق.