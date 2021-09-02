سياح بلجيكا ومولدوفا يعودون لـ الغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل

أعلن أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، عن عودة السياحة البلجيكية والمولدوفية لمنتجعات الغردقة ومرسى علم بداية من أكتوبر المقبل.

وأضاف «العمارى»، في تصريحات صحفية أن السياحة البلجيكية ستعود إلى مدينة الغردقة بـ 3 رحلات أسبوعيًا بداية من 30 أكتوبر المقبل، كما تعاود رحلاتها لمطار مرسى علم بواقع 180 سائحًا أسبوعيًا على الطيران البلجيكي Brussels Airlines بدءًا من 6 نوفمبر القادم.

وأشار إلى أن السياحة المولدوفية تعود إلى مرسى علم بواقع 180 سائحًا أسبوعيًا على الطيران Fly one بداية من 19 أكتوبر كل يوم الأحد رحلة رقم FIA7232.

في سياق مختلف يستقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم، على مدار اليوم الخميس، 17 ألف سائح على متن 85 رحلة طيران دولية من عدة مطارات مختلفة بينها رحلات أوكرانية وبولندية وتشيكية وروسية وألمانية.

وكشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم 74 رحلة طيران دولية من عدة دول مختلفة بينها أوكرانيا وبولندا وروسيا وألمانيا.

وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة تجري داخل المطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة على الركاب بمجرد دخولهم أرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة.

وفي مدينة مرسى علم قال مصدر من المطار، إن اليوم يستقبل المطار 11 رحلة دولية مختلفة من عدة دول مختلفة بينها بولندا والتشيك، لقضاء إجازاتهم في فنادق مرسى علم.