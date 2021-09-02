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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تؤكد مساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها

الاعتداء على مطار
الاعتداء على مطار أبها

اجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاتصال تناول الأوضاع في اليمن وأفغانستان، وعدد من القضايا الإقليمية الأخرى.

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8 إصابات وتضرر طائرة.. تفاصيل هجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

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إدانات دولية للهجوم الحوثي على مطار أبها في السعودية.. الإمارات تصدر قانون مساءلة الوزراء وكبار الموظفين.. وبايدن يعلن نهاية عصر التدخلات العسكرية لإعادة تشكيل الدول.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن الوزيران ناقشا: ""القلق من هجوم الحوثيين الأخير على مدينة أبها، والذي أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين على الأقل".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن التزام الولايات المتحدة القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع السعودية ومساعدة الرياض في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

واعترضت الدفاعات السعودية، الثلاثاء الماضي، مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

كما أوضح أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار تشير لتضرر طائرة مدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب".

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