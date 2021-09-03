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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تغيرات الجو .. تعرف على أعراض تصيب الأطفال وطرق العلاج والوقاية

صدى البلد

تؤدي تغيرات الجو ، من حرارة الصيف الشديدة لجو معتدل ، إلى العديد من المشكلات الصحية لدى الأطفال. يقول الخبراء إن الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة ، وارتفاع نسبة الرطوبة ،  يؤدي إلى أمراض مختلفة من الهواء والماء والبعوض ، والتي تصيب الأطفال من جميع الأعمار.

 

ترتبط حمى الضنك والملاريا والشيكونغونيا بارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم الشديدة والطفح الجلدي والقيء وآلام البطن. قال الدكتور براشانت مورالوار ، استشاري طب الأطفال في مستشفى الأمومة في خرجار ، إن الأعراض الشديدة مثل آلام البطن والقيء المستمر والخمول والنزيف في حالات حمى الضنك تتطلب عناية طبية فورية.

يمكن أن تحدث الإصابة بالديدان أيضًا بسبب الطعام والماء الملوثين. وأضاف الدكتور مورالوار: "تسبب هذه الأمراض التي تنقلها المياه والغذاء أيضًا الجفاف عند الرضع والأطفال الصغار".

أعراض الأمراض الموسمية للاطفال

يصاحب نزلات البرد  إرهاق وحمى وآلام في الجسم وتستمر بشكل عام أقل من أسبوع. "يجب إعطاء الطفل المصاب بالأنفلونزا سوائل دافئة مثل الحساء ، ويجب أن يستريح بدرجة كافية. يجب ألا يكون على اتصال وثيق مع الأطفال الآخرين. غسل اليدين بشكل متكرر وتغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس هو حاجة الساعة. وأوضح أن الحساسية وحالات الربو تسبب عند الأطفال بسبب زيادة الرطوبة ونمو الفطريات وحبوب اللقاح في البيئة .

 

من الضروري استشارة طبيب الأطفال للتدخل في الوقت المناسب. العلاج هو تناول السوائل الكافية والراحة.


تشمل بعض التدابير الوقائية الأخرى ما يلي:

* التأكد من لبس الطفل ملابس ذات أكمام كاملة أثناء الخروج.
* استخدام طارد البعوض والبخاخات لمنع اللدغات.
* ارتداء أحذية مناسبة في المطر وغسل القدمين بعد المشي في المناطق المغمورة.
* غسل وتغيير ملاءات السرير والبطانيات والأدوات المنزلية الأخرى بانتظام لمنع مسببات الحساسية. يتكاثر بعوض
حمى الضنك في المياه النقية الراكدة ، لذا تأكد من عدم تراكم الماء في المبردات أو أواني الزهور أو بالقرب من المنزل. استشر طبيب الأطفال في حال كان طفلك يعاني من أعراض مثل القيء والخمول وآلام في البطن أو انخفاض وتيرة التبول. وأشار الدكتور جوبتا إلى أن التطعيم موصى به ضد الإنفلونزا.

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