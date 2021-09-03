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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين رضا تعليقا على أسعار القائمة والتبذير: مهري كان 25 قرشا

شيرين رضا
شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورا على حسابها بموقع تويتر، تم تداولها على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية حول أسعار جهاز العرائس وقيمة قائمة العفش التي أصبحت في تزايد مستمر. 

وعلقت شيرين رضا  على أسعار القايمة وصورة جهاز العروسة قائلة:" ايه الهبل ده!!! تبذير بدون أي معني غير الفشخرة الكدابة!!". 

واستطردت شيرين رضا قائلة:"على فكرة أنا مهري كان ٢٥ قرش، لأن الزاوج قائم علي الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة!! ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجني بدون مهر!! كفاية!! حرام!!". 

زواج ابنة شيرين رضا

تستعد الفنانة شيرين رضا لحفل زواج ابنتها نور عمرو دياب، بعدما نشرت  الأخيرة مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته. 

وبتتبع حساب نور عمرو دياب؛ وجد عبر ستوري إنستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شاب بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا  كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور الذي أعلنت عنه قبل ساعات.

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