فنانة تجمع بين أشكال التصميم وتبدع في الرسم علي الملابس ..تعرف على سارة فراج

انتشرت صور لأعمال الفنانة سارة فراج عبر وسائل التواصل الإجتماعي،والتي إختارت الإبداع في الرسم علي الملابس بطريقتها المختلفة.

وقالت سارة فراج في حوارها مع "صدي البلد"،إنها لم تتخرج من الجامعه بعد،وقررت أن تمارس هوايتها المفضلة "الرسم"،علي أن تستمر في الدراسة بكلية بعيدة عن ما تحلم به لتكون ملائمة شكلياً للعادات المجتمعية.

اكتشف والدى سارة موهبتها منذ نعومة أظافرها كما شجعوها بالهدايا الفنية علي إنجاز واجباتها المدرسية،واستمرت في تعليم نفسها ذاتياً من خلال الإنترنت والوسائل الأخرى حتي قررت إنشاء الماركة الخاصة بها.

وأضافت فراج،أن تشجيع أصدقائها وعائلتها حثها علي التطوير في عملها في تصميم الجرافيك،ومن ثم قررت أن تكمل دراستها في الجرافيك بأمريكا.

وتطمح لانتشار علامتها التجارية ورسوماتها المميزة علي كل قطعة أكثر من الكسب المادي،كما تتمني الإستمرار في الرسم بقية حياتها.