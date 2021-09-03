محمد فؤاد يشارك جمهوره بصورة له .. شاهد

نشر الفنان محمد فؤاد صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : وحشتنا - يا فؤش - منور يانجم .

وجه الفنان محمد فؤاد، رسالة لـ جمهوره من خلال نشر فيديو له عبر حسابه الشخصى بموقع “انستجرام”.

وقال محمد فؤاد فى الفيديو: “جمهورى الحبيب الرجالة اللى بجد الناس المحترمة مش الفوتوشوب بحبكوا”.

وأثارت صورة للمطرب محمد فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وخاصة انستجرام، حيث ظهر فيها “فؤش” بوزن زائد اثناء إحيائه حفلا غنائيا.

وتسببت الصورة التى انتشرت للمطرب محمد فؤاد فى سخرية البعض حيث شبهوه بالمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة والبعض الآخر شبهه بالراحل شعبان عبد الرحيم.