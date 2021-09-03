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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو باللجنة العليا للضمور العضلي: الحالة الواحدة تكلف الدولة 3 ملايبن دولار

مرض الضمور العضلي
مرض الضمور العضلي

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العليا لـ الضمور العضلي ، إن الحالة الواحدة لعلاج " الضمور العضلي " تكلف الدولة من 2 إلى 3 ملايين دولار، مشيرا إلى أن المستهدف علاج جميع الحالات في مصر .

وأوضح الدكتور هاني طاهر، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن عدد الحالات المسجلة لدى الدولة 180 حالة ، منهم 44 حالة تحت سن العامين قابلين للعلاج أسرع ، وجاري الإسراع في علاجهم .

ولفت " طاهر " إلى أن عدد المترددين على المستشفيات بالمحافظات من أصحاب حالات الضمور العضلي ، وصلا لأكثر من 3635 حالة ، ويتم تصنيفهم من قبل الاستشاريين حسب نوع الضمور ، وفتح ملفات لهم ، وإجراء التحليل الجيني لهم .

وتابع : العلاج المتوفر حاليا لمن هم دون سن السنتين ، موضحا أهمية الكشف المبكر لاكتشاف المرض .

ونوه أن أعراض الضمور العضلي تختلف حسب نوعه ، وهم 4 أنواع ، والأول يصيب الطفل ببكاء شديد وصعوبة في البلع وحركة الرأس ، والثاني يظهر بعد سن 6 شهور وتتشكل في فقد القدرة على الحركة المفروضة .

 

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