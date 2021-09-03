القوي العاملة: تحصيل 107 ألاف جنيه مستحقات مصري بالإمارات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات، في حصول عامل مصري علي مستحقاته البالغة 25 ألف درهم إمارتي ، أي ما يوازي 107 آلاف ألف مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري"ع.ج.غ" لحصوله عليها لدى شركة المحالة ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي، إنه بمتابعة الشكوى مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أوضحت نجاح المكتب في الحصول على المستحقات المالية للمواطن المذكور نقدا أمامنا، والتي تبلغ 25 ألف درهم، وبما يعادل 107 آلاف جنيه مصر تقريبا، فضلا عن قيام الشركة بانهاء إجراءات السفر ، وسداد اَي غرامات عمل وعمال عليه، وحجز تكت الطيران له للسفر إن شاء الله لأرض الوطن وتم التوقيع على محضر التسوية والتنازل بين الطرفين.

وقدم مكتب التمثيل العمالي بالسفارة الشكر للشركة على تعاونها والاستجابة السريعة لسداد تلك المستحقات.