جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. فاوتشي يحسم الجدل حول حاجة الأمريكان للقاح

اهتم الإعلام الأمريكى اليوم الجمعة بمسألة حاجة الأمريكان جرعة ثالثة من لقاح كورونا وفي هذا الأمر قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إنه من المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد الفيروس.

وجاءت تصريحات فاوتشي، خلال مؤتمر صحافي عقد بالبيت الأبيض، وقال فيها "إن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وأكد كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أن خبرته المهنية دفعته إلى الاعتقاد بأن جرعة ثالثة من "لقاحات الرنا المرسال" (mRNA) ستكون مطلوبة لتوفير حماية طويلة الأمد ضد فيروس كورونا.

وتستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأمريكيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية "الرنا المرسال" مثل "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا" بعد خمسة إلى ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء.

ولا تزال الولايات المتحدة تدرس الحاجة إلى جرعة معززة من لقاح "جونسون أند جونسون" أحادي الجرعة.

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن معظم الدول الأفريقية قد تتخلف عن تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تلقيح نسبة العشرة في المئة الأكثر ضعفاً من سكانها ضد كوفيد مع نهاية هذا الشهر.

وكشف مكتب أفريقيا في المنظمة أن 42 من أصل 54 دولة أفريقية أي نحو 80 % لن تحقق هذا الهدف في حال لم تسرع هذه الدول وتيرة التطعيم الحالية.

وقالت ماتشيديسو مويتي مديرة إقليم أفريقيا في منظمة الصحة "أدى تخزين اللقاحات في العالم إلى تراجع حملات التطعيم في أفريقيا، ونحن بحاجة ماسة إلى المزيد من اللقاحات".

وأضافت "مع وصول المزيد من الجرعات يجب على الدول الأفريقية أن تحدد أهدافها وتدفع قدماً بخطط دقيقة لتطعيم ملايين الأشخاص الذين لا يزالون يواجهون تهديداً خطيراً من كوفيد-19".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد شهد توريد اللقاحات المضادة لكوفيد إلى أفريقيا تحسناً ملحوظاً مع وصول نحو 21 مليون جرعة في أغسطس عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية، وهذا يساوي حصيلة الأشهر الأربعة السابقة مجتمعة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن "أفريقيا ستتخلف عن الهدف العالمي الطارئ المتمثل في تطعيم نسبة عشرة في المئة من الفئات الأكثر ضعفاً من سكان كل دولة بحلول نهاية سبتمبر".

وأضافت أنه مع توقع وصول المزيد من اللقاحات عبر "كوفاكس" والاتحاد الأفريقي في نهاية سبتمبر يظل تحقيق هذا الهدف ممكناً. إضافة إلى ذلك استخدمت 26 دولة أقل من نصف جرعات لقاح فيروس كورونا الموجودة لديها بالفعل.

ويخشى الخبراء من أن يؤدي الإحجام عن أخذ اللقاحات بسبب الخوف من آثارها الجانبية المحتملة إلى إطالة أمد الوباء في أفريقيا، وهي قارة يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة تقريباً.

وقالت منظمة الصحة، إنه رغم الانخفاض الطفيف في أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في أفريقيا "فإنها تظل مرتفعة". يذكر أن تسع دول أفريقية بينها جنوب أفريقيا والمغرب وتونس حققت بالفعل هدف التطعيم الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنسبة 10 %.

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن الحكومة الإيطالية تعتزم البدء في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات في وقت لاحق هذا الشهر للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وقال سبيرانزا للصحافيين وهو يقف بجانب رئيس الوزراء ماريو دراجي "سنبدأ تطعيم الأشخاص الأكثر ضعفاً بجرعة ثالثة في سبتمبر".

وقال دراجي، إن إيطاليا تعتزم توسيع استخدام تصريح المرور الصحي أو ما يطلق عليه التصريح الأخضر المطلوب الآن للسفر الطويل وللعديد من الأنشطة الترفيهية، كما أنه أصبح إلزامياً للعاملين في المدارس.

وقال كذلك، إن إيطاليا قد تجعل التطعيم إجبارياً للجميع فور حصول اللقاحات على موافقة كاملة من الجهات الرقابية في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت بريطانيا، تسجيل 38154 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 35693.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً تسجيل 178 وفاة في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، انخفاضاً من 207 وفيات الأربعاء.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيس سجل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج مقابل حالة محلية واحدة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 ارتفاعاً من 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس حتى الثاني من سبتمبر إلى 94954 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

