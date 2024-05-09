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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو اتحاد القبائل العربية: ندعم الدولة في مفاوضات القضية الفلسطينية

مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، عضو اتحاد القبائل العربية، إن الاتحادعقد مؤتمرًا لإدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مشيرا إلى أن أمريكا والعالم يجب عليهم التصدي لإسرائيل ووقف إطلاق النار.


وأكد عيسى الخرافين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية "أون"، أن تصريحات أمريكا كاذبة بصورة كبيرة، حيث تدعم إسرائيل بكل قوة بالسلاح وتغطي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بالبيانات والتصريحات فقط، ولكن لا يوجد أفعال فقط كلام.


وشدد الشيخ عيسى، على أن اتحاد القبائل العربية يدعم الدولة المصرية في تحركاتها لحل القضية الفلسطينية، والعمل على إيقاف إطلاق النار.

وأضاف في حديثه، أنه على الدول العربية الاتحاد والتعاون وتهديد أمريكا بقطع العلاقات معها ومع أوروبا بالكامل في حال استمرت الحرب في غزة أكثر من ذلك، منوها بأن إسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني دون أن تخشى أحدا.


وتقدم في نهاية حديثه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقفه الكبير مع الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الحرب، حيث تحدث الرئيس مع الشعب الفلسطيني بكل وضوح وطلب منهم عدم مغادرة أرضهم مهما كان الثمن، متابعا: أوعوا يا فلسطينيين تسيبوا أرضكم".

اتحاد القبائل العربية الإعلامية سارة حازم طه الشيخ عيسى الخرافين القضية الفلسطينية برنامج كل الزوايا

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