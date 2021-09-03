القوى العاملة: انتهاء مقابلات المتقدمين للدورة الثانية للفندقة الشاملة بسوهاج

وبدء التدريب الأحد

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، بدء تدريب المتقدمين للدورة الثانية الفندقة الشاملة الأحد المقبل بمديرية القوي العاملة بسوهاج بمركز التدريب المهني التابع لها بحي الكوثر المجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب الفندقي، وفقاً لمعايير الفندقة العالمية، وذلك لمدة ستة أسابيع أربعة أسابيع بالمركز ، وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.

وقال سعفان إن التدريب الفندقي يأتي ضمن المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهنتك مستقبلك"، وهو ثمرة التعاون بين وزارة القوي العاملة وبرنامج الأغذية العالمي ، بناءاً علي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تشمل التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين للمرأة.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، أن المديرية عقدت مقابلات للمتقدمين للدورة الثانية الفندقة الشاملة والتي استمرت يومين من خلال اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كل من : حسني سعد الدين مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، محمد محيي الدين منسق سوهاج ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بسوهاج، وليد إمام مدير قسم الإشراف الداخلي ومحمد عبدالعظيم مدير قسم الأغذية والمشروبات بمنتجع هيلتون الأقصر ، وقد بلغ من تم إجراء المقابلات معهم 57 متقدماً منهم 41 ذكوراً و16 إناثاً من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة .

وقال إن اللجنة وضعت عدة معايير للاختيار أهمها : الكفاءة ، والرغبة في التدريب واقتحام سوق العمل ، وحسن المظهر، والمؤهل العلمي ، والخبرات السابقة.

وأشار مدير المديرية إلي أن من مميزات التدريب ، يحصل الخريج علي شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة القوي العاملة ، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنتجع الهيلتون بالأقصر ، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر ، فضلا عن بدل نقدي يومي قدره 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين مجانا .

كما يتم التأمين علي المتدرب ضد إصابة العمل ، وحصولة علي زي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

كما يشمل التدريب ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 ، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ورقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا.

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