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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 64 قضية خلال 24 ساعة بالفيوم

صدى البلد

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الفيوم، أسفرت الحملات عن ضبط 64 قضية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات في مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط 9 قضايا لعدد من (الشركات ، المصانع ، المدشات ، المخازن) تعمل بدون ترخيص، ضبط خلالها (كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، بنطاق مديرية أمن الفيوم.

وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن الفيوم، وفي مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف تم ضبط 30 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع كلها.

الفيوم شرطة البيئة

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