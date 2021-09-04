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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإجراءات الاحترازية والتطعيم.. برلماني يكشف خطة مواجهة موجة كورونا الرابعة

مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا

قال النائب سيد حنفي، عضو مجلس النواب، إن خطة مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا تقوم عن عنصرين أساسيين، الأول هو العمل على تطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون فيها تجنبا لزيادة أعداد الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة، على أن يتم تطبيق العقوبات على المخالفين خاصة غرامة عدم ارتداء الكمامة.


وعن العنصر الثاني، أكد حنفي، أنه يتمثل في زيادة عمليات تطعيم المصريين ضد كورونا، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة صارمة في هذا الصدد لتوفير اللقاحات، كما قامت بإنشاء العديد من المصانع الخاصة بإنتاج اللقاحات وآخرها مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر والتي تستهدف إنتاج 3 ملايين جرعة يوميا.

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كما أكد النائب على أهمية تنفيذ العنصرين جنبا إلى جنب لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا دون خسائر كبيرة، على أن يتم التركيز على العاملين بالدولة والمعلمين في تناول اللقاحات والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

 

جاء ذلك ردا على تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،  الذي أكد فيها أن هناك تزايد في حالات الإصابة بكورونا شهر يوليو وأغسطس، مؤكدا أن ذلك ظهر  بعد أجازة العيد.


وأضاف  محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بدأنا الموجة الرابعة رسميا، مشيرا إلى أن تلك الموجة ستقل  حتى نصل إلى الثبات في أعداد الإصابات.

 

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