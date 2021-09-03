زيادة في أسعار الأدوات المكتبية 20% .. غرفة القاهرة التجارية تكشف السبب

قال علاء عادل، سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المدرسية ارتفعت بنحو 20% بسبب زيادة تكاليف الشحن البحري.

أسعار الأدوات المكتبية 2021

أوضح عابد في تصريحات لـ صدى البلد، أن تكلفة الشحن البحري ارتفعت من 2000 دولار لتتراوح بين 10 الاف دولار و12 ألف دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة من الخارج خاصة الصينية.

وأشار عادل، إلى انخفاض كميات الأدوات المكتبية المستوردة من الخارج بنسبة 50%، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج، إضافة إلى تراجع الطلب على شراء تلك المنتجات.

وحول تأثير قرارات الدراسة عن بعد أو من المنزل، أكد عابد أن قرار الدراسة عن بعد أو من المنزل يؤثر سلبا بشكل كبير على القوى الشرائية في سوق الأدوات المكتبية ويتسبب في حالة ركود نسبي بالنسبة لتجارة الأدوات المكتبية.

قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أن أسعار الورق خاصة المستخدم في التغليف شهدت خلال العام الحالي زيادة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الشحن خاصة من الصين، بالإضافة الى استمرار غلق بعض الدول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح أن صادرات مصر من الورق شهدت خلال الفترة الماضية بنسبة تصل 650% نتيجة لزيادة الطلب.