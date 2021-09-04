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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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على غرار الصاروخ الصيني.. القمر الصناعي الماليزي يخرج عن مداره وينذر بكارثة... ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: القمر الماليزي فقد وقوده وخرج عن السيطرة

قمر صناعي
قمر صناعي

الدكتور جاد القاضي: رئيس  المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية: القمر الصناعي الماليزي كان يعمل منذ 16 عاما

 

الدكتور جاد القاضي: القمر الصناعي الماليزي يختلف عن الصاروخ الصيني الذى سقط فى شهر مايو الماضى 

 

الدكتور جاد القاضي: مصر تمتلك محطة لرصد الحطام الفضائى لمثل هذه الحوادث الفضائية 

 

 

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس  المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن خروج القمر الصناعي الماليزي عن مداره ميسات-3 ولم يعد يمكن السيطرة عليه في الوقت الحالي.


وصرح الدكتور "القاضي" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن القمر الصناعي الماليزي يعمل منذ 16 عاما في مداره المحدد له في الفضاء ولكن قد حدث له عطل فنى أدى إلى فقد الوقود الخاص به.


وأوضح الدكتور جاد القاضي أن القمر الصناعي الماليزي فقد وقوده الخاص بسبب عمليات إعادة التوجيه التي تتم من على الأرض أو من خلال المحطات الفضائية المتواجدة في الفضاء، وأن بسبب حركة القمر الصناعي الماليزي وقوة الجذب الخارجية أدى هذا إلى بعده عن مساره الموضوع له أو خروجه عن مساره بالكامل، وأثناء محاولة السيطرة عليه وإخضاعه للرجوع إلى مساره تم فقد الوقود من القمر الصناعي الماليزي مما أدى إلى فقدان السيطرة عليه.

على غرار الصاروخ الصيني.. القمر الصناعي الماليزي يخرج عن مداره وينذر بكارثة

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إلى أن خطورة القمر الصناعي الماليزي ناتجة عن حركة القمر نحو الفضاء وليس نحو الأرض على عكس الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي والذي كان يحمل وحدة محطة فضاء صينية وكان قد حدث له خلل وفقد السيطرة والتحكم به أيضا منذ 4 أشهر وبالتحديد في شهر مايو الماضي، وكان يتجه الصاروخ الصيني في ذلك الوقت نحو الأرض.


والقمر الصناعي الماليزي باتجاه نحو الفضاء قد ينذر بكارثة أكبر بإصدامه بقمر صناعي آخر أو محطة فضائية أو أي من الأشياء التي تسبح في الفضاء الخارجة مسببًا خلفه أجزاء كبيرة من الحطام الفضائي، ولذلك يركز المعهد القومي للبحوث الفلكية على حادثة القمر الماليزي ويهتم بدراسته جيدا وذلك وفقا لما يملك المركز من محطة مختصة لرصد الحطام الفضائي والحوادث التي تحدث في الفضاء بشكل عام.

 

أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد ندوة اونلاين  لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالقمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره ميسات-3 وذلك يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.
 

وستكون الندوة بعنوان “متابعة مدار القمر الماليزي ميسات -3” من محطة رصد الحطام الفضائي بالقطامية.

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وستشمل الندوة على: كلمة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وكلمة الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء والمشرف على محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

 

 

واردف الدكتور الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، إن الدولة المصرية تعمل حاليا في سبيل تعزيز القدرات التكنولوجية لمراقبة الفضاء، من خلال انشاء محطات لـ رصد الحطام الفضائي ومراقبة الفضاء.

 

وصرح الدكتور “القاضى ” فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن مصر تمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي، منذ ديسمبر 2020 وهى موجودة فى حرم مرصد القطامية، وتعد واحدة ضمن 70 محطة فقط لرصد الحطام الفضائي على مستوى العالم.

 

واضاف أنه جارى العمل على إنشاء محطة فى حلوان، بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلة فى الإدارة المركزية الفضائية فى الصين والتى تمثل وكالة الفضاء الصينية، وجارى إنشاء عدد من المحطات قد يكون أقربهم فى أبو سنبل بالإضافة التى التخطيط لمحطة أخرى فى منطقة الصحراء الشرقية، وبهذا يكون لدينا شبكة داخلية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

 

واستطرد رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية أن المحطة الفضائيه تعمل بتقنيات "الرصد والليزر" "والتلسكوبات البصرية" ، وتكون طريقة عملها  عن طريق إرسال شعاع ليزر من التلسكوب إلى الفضاء ليصطدم بالأقمار الاصطناعية أو الحطام الفضائي.

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واوضح أنه من المقرر عمل مرصد ثالث  ب قطر 6 ونصف متر وأن مصر بدأت منذ 1957 فى مجال رصد الأقمار الصناعية، بعد أن تم إطلاق أول مركبة فضائية على يد الاتحاد السوفيتي فى نفس العام، موضحا أن مصر لم تقف عند هذا الحد بل تطورت القدرات والامكانيات حتى أصبح لدينا أول محطة لرصد الأقمار الصناعية بأشعة الليزر فى الشرق الأوسط، وذلك في عام 1981 .


ولفت القاضي إلى أنه جارى العمل على إنشاء محطة فى حلوان، بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلة فى الإدارة المركزية الفضائية فى الصين والتى تمثل وكالة الفضاء الصينية، وجارى إنشاء عدد من المحطات قد يكون أقربهم فى أبو سنبل بالإضافة التى التخطيط لمحطة أخرى فى منطقة الصحراء الشرقية، وبهذا يكون لدينا شبكة داخلية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

 

هو لقب يطلق على النفايات التي تخلفها عمليات إطلاق الصواريخ أو الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي ويطلق عليها أيضا اسم القمامة الفضائية وبدأت تشكل في الفترة الأخيرة مشكلة حقيقية بسبب تراكمها وانتشارها في الفضاء المفتوح.


يسبح الحطام الفضائي في  الفضاء بسرعات كبيرة تجعله قادر على تدمير أي شيء قد يواجه أمامها، ويعتبر الحطام الفضائي المتزايد من أكبر المخاطر على جميع المركبات الفضائية، وعلى وجه الخصوص، على محطة الفضاء الدولية، والمكوكات الفضائية وغيرها من المركبات الفضائية التي تحمل البشر.

 

أصبح من الشائع الآن أن  نضطر إلى توجيه الأقمار الصناعية لتجنب الاصطدام بالحطام الفضائي والمخلفات الفضائية، على عكس الماضي التي كان يلجأ الإنسان إلى عمل بعض بعض المناورات فقط لتجنب الاصطدام بهذا الحطام الفضائي.

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