هلال القمر يقترن بالتوأمان .... اليوم

يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 هلال القمر المتناقص بنسبة 16٪ بالقرب من رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم المع النجوم في كوكبة التوأمان تزين الافق الشرقي وسيكون الهلال على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر.

إضافة لذلك ستشاهد مجموعة نجوم الجوزاء "الشتوية" ، ونجم الشعرى في الأفق الجنوبي الشرقي إلى جانب عدد من النجوم اللامعة المشاهدة بالعين المجردة.

رأس التوأم المقدم

رأس التوأم المقدم في الفلك (الإنجليزية: Castor أو Alpha Geminorum ) هو ثاني ألمع نجم في كوكبة التوأمان (كوكبة) وواحد من المع نجوم السماء طبقا لقائمة ألمع نجوم السماء.

ومع أنه يقدر طبقا لتقدير باير بأنه الألفا "alpha" إلا أنه في الحقيقة أقل من Beta Geminorum (رأس التوأم المؤخر) سطوعا.

يبعد رأس التوأم المقدم عن الأرض نحو 8و49 سنة ضوئية، بينما يبعد رأس التوأم المؤخر عنا 34 سنة ضوئية.

رأس التوأم المؤخر

رأس التوأم المؤخر في الفلك (الإنجليزية: Pollux أو Beta Geminorum) هو نجم عملاق برتقالي أكبر نحو 3 مرات من الشمس ويبعد عن الأرض 34 سنة ضوئية ويقع في كوكبة التوأمان.

ورأس التوأم المؤخر هو أسطع نجوم الكوكبة وأشد ضياء من توأمه المسمى رأس التوأم المقدم .

وقد تحققت اكتشافات عام 2006 أن رأس التوأم المؤخر له كوكب (كوكب خارج المجموعة الشمسية) يدور حوله.

ينتمي رأس التوأم المؤخر إلى مجموعة نجوم تشكل مسدس الشتاء وجميعها من النجوم الكبيرة المصنفة برقم 1 .

يصنف رأس التوأم المؤخر ك عملاق أحمر وهو أقرب نجم بهذا التصنيف لنا حيث يبعد نحو 34 سنة ضوئية، وتبلغ كتلة رأس التوأم المؤخر نحو 3 أضعاف كتلة الشمس ويبلغ قطره نحو 9 أضعاف قطر الشمس، أما شدة ضياءه فهي أشد من ضياء الشمس 32 مرة وتبلغ درجة حرارة سطحه نحو 4.500 كلفن.

ويحتل لمعان رأس التوأم المؤخر المركز السابع عشر في قائمة أسطع نجوم السماء . ويميزه لونه البرتقالي عن النجم القريب منه وهو رأس التوأم المقدم α Geminorum.

كوكبة التوأمان

كوكبة التوأمان هي من کوکبات في دائرة البروج وتقع بين كوكبتي الثور و السرطان. تعبر الشمس من خلاله في أواخر يونيو حتى نهاية يوليو إذ تصل خلال الذروة إلى النقطة الشمالية في حركتها الظاهرية على وجه السماء. تبرز كوكبة التوأمين بفضل النجمين الساطعين "رأس التوأم المؤخر" pollux و"رأس التوأم المقدم" Castor وهي تسمية مأخوذة من موقعي النجمين في الكوكبة.