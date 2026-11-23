شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع كفاءة منظومة العمل والخدمات بعدد من المواقع الإدارية والخدمية بالمحافظة

في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قام السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية شملت مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

كما تضمنت الجولة متابعة سير العمل بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمنظومة تقنين الأراضي وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، كما تابع انتظام تقديم الخدمات بالمركز التكنولوجي، يرافقه الاستاذ جهاد متولى رئيس المركز، مشددا على ضرورة تيسير الإجراءات وتسريع معدلات فحص وإنجاز المعاملات من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يحقق كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

يوم رياضي لتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الثقافة الرياضية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظيم مركز شباب باريس يومًا رياضيًا بمدرسة باريس الإعدادية، بمشاركة 80 طالبًا وطالبة وذلك في إطار خطة الأنشطة الرياضية للمركز خلال شهر نوفمبر، وحرصًا على تشجيع النشء على ممارسة الأنشطة البدنية.



أجواء من الحماس بين الطلاب

وأوضحت المديرية أن فعاليات اليوم الرياضي شهدت أجواءً من الحماس والتفاعل والمنافسة الإيجابية بين الطلاب، بما يسهم في تنمية الروح الرياضية وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي.

وأضافت أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن الدور المجتمعي لمراكز الشباب في نشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والوصول بالأنشطة المختلفة إلى أكبر عدد من النشء والشباب.

وأُقيمت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة محمد فكري، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

«نور الوادي» تنهي أعمالها بالفرافرة بعد الكشف على 250 حالة عيون مجانا

اختتمت محافظة الوادي الجديد فعاليات مبادرة «نور الوادي» لطب وجراحة العيون بمستشفى الفرافرة المركزي، بعد يومين من تقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي مركز الفرافرة والمناطق المحيطة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير التخصصات الطبية بالمناطق النائية وتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.

قافلة طبية مجانية

وجاءت المبادرة تحت رعاية الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، واستمرت فعالياتها يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وشملت توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات المتخصصة للمرضى بالمجان، بمشاركة الأطقم الطبية المتخصصة في أمراض وجراحات العيون.

وأسفرت أعمال المبادرة عن توقيع الكشف الطبي على 250 حالة من أهالي الفرافرة، مع تقديم الخدمات التشخيصية اللازمة وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية، حيث جرى تحويل 39 حالة إلى مستشفى الداخلة العام لاستكمال الإجراءات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ومن المقرر إجراء التدخلات الجراحية للحالات المحولة باستخدام الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة، وفقًا للتقييم الطبي لكل حالة، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية المناسبة دون تحمل مشقة البحث عن الخدمات التخصصية خارج المحافظة.

وتأتي مبادرة «نور الوادي» ضمن جهود محافظة الوادي الجديد لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق البعيدة التي تواجه تحديات مرتبطة ببعد المسافات عن المستشفيات التي تضم التخصصات الطبية الدقيقة.

وتستهدف المبادرة تخفيف الأعباء المادية وتكاليف الانتقال عن المرضى، من خلال تنظيم القوافل والمبادرات الطبية المتخصصة وإتاحة الكشف والفحوصات بالمجان، مع تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا إلى المستشفيات المختصة.

وتواصل المحافظة جهودها للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة بمختلف المراكز، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير فرص أفضل للعلاج أمام المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض التي تتطلب متابعة وتدخلات طبية دقيقة.