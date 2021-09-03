ارتفاع البطاطس والطماطم .. تعرف على آخر أسعار الفواكه والخضروات بالأسواق.. فيديو

شهدت الأسواق اليوم استقرار في أسعار الفاكهة مع ارتفاع طفيف في بعض انواع الخضروات بسبب تغير مواسم الزراعة .



وننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 بحسب متغيرات السوق فجاءت كالتالي



أولا أسعار الفاكهه :

_ الجوافة البناتي ب 16 جنية للكيلو



_ الموز المستورد ب 25 جنيه

_ الموز البلدي من 16 الي 20 جنية

_ التفاح البولندي السكري جاء سعرة ب 25 جنية للكيلو



_التفاح المستورد السوري ب 16 للكيلو جنية للكيلو

_ التفاح الايطالي السكري ترواح سعره مابين 25 الي 27 جنية للكيلو

_ التفاح الابيض من 16 الي 28 جنيه للكيلو

_ الرمان بدأ سعره من 5 جنية الي 8 جنية للكيلو

_ الكنتلوب وصل الي 7 جنية للكيلو



_ المانجا الذبدية ب 20 جنية للكيلو

_ المانجا العيسوي تراوحت من 40 الي 45 جنية للكيلو



_ مانجا الفص المعقود وصل سعرها الي 25 جنية للكيلو



_ النكتارين تراوح سعره مابين 20 الي 25 جنية للكيلو

_ الكمثرا بدأت أسعارها من 12 الي 15 جنية للكيلو الواحد



_ العنب الأحمر ترواح ما بين 12 الي 18 جنية الي للكيلو الواحد







ثانيا أسعار الخضروات:





_ الخيار بلغ سعره مابين 4 جنيه الي 8 جنيه في الكيلو

_ الكوسة من 12 الي 8 جنية للكيلو

_ البتنجان من 3 الي 5 جنية للكيلو



_ سعر الفلفل من 4 الي 7 جنية للكيلو



_ الليمون الاصفر جاء ب 15 جنية للكيلو



_ الليمون الاخصر استقر عند 5 جنية للكيلو



_البطاطس الكبيرة بلغت أسعارها من ببن 6 الي 9 جنية للكيلو مع توقع ارتفاعها في الفترة المقبلة



_ الثوم بدأ سعره من 25 الي 40 جنية للكيلو

_الطماطم واصلت الارتفاع لبتدأ من 7 الي 10 جنية للكيلو الواحد







ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البطاطس والطماطم خلال الفترة المقبلة بسبب تغيرات المواسم حسب ما ذكرة محمود خضر احد اكبر بائعي الخضروات والفاكهه بمحافظة البحيرة في فيديو بث مباشر لموقع صدى البلد.

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