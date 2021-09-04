عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تستعد للسيول وترفع درجة الاستعداد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شدد اللواء عمرو حنفى  محافظ البحر الأحمر، على رفع درجة الإستعداد القصوى استعدادا للسيول الموسمية ، وتم بحث استعدادات قطاعات المحافظة لمواجهة أخطار السيول.

 

وشدد المحافظ، على تمركز جميع المعدات فى المناطق التى تواجه خطر السيول ، وخاصة بالكمين الشمالى ( شمال الأحياء ) والكمين الجنوبى ( كمين المطار ) .

 

كما كلف حنفى ، شركة المقاولون العرب بتمركز معداتها جنوب الجونة ومنطقة رأس شقير برأس غارب ، مشيراً إلى أنه يوجد 12 مجموعة مكونة لمواجهة السيول ، بالإضافة إلى 35 نقطة طبية موزعة على جميع مدن المحافظة .

 

وفى ذات السياق ، كلف المحافظ رؤساء الأحياء بتقسيم الأحياء الى قطاعات مختلفة لمتابعة أخطار السيول والتدخل عند الحاجة .

 

وفى ذات السياق ، تابع المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إجراءات واستعدادات محطات وروافع القطاع الشمالي، لمواجهة السيول والأزمات في حالة حدوثها.

 

وراجع رئيس الشركة خطة الأزمات والطوارئ التي تم وضعها وياتي في مقدمتها تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه خط الكريمات، وخط قنا من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات، بالإضافة إلى تأمين كميات المياه بخزانات التكديس بشكل دائم، حيث تصل كمية المياه التي يتم تكديسها بمدينة الغردقة إلى 130 ألف طن ومدينة رأس غارب 34 ألف طن و60 الف طن لمدينتي سفاجا والقصير بسعة 30 ألف طن لكل مدينة لضمان وصول المياه للمواطنين.

البحر الأحمر السيول الغردقة عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر الجونة

ترشيحاتنا

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية

فوائد عظيمة لمن يداوم على ذكر الله بعد الصلاة

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. هل يجتاح الاتحاد الأوروبي كابول بجيشه الخاص؟

محمد صلاح ينضم إلى بعثة منتخب مصر في الجابون

خاص.. إيناسيو يعلن اقترابه من العودة إلى الدوري المصري

تداول صور امتحان العربي للثانوية العامة على السوشيال ميديا.. والتعليم تتبعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

الإمارات تحدث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج من غد

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ