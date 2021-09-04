البحر الأحمر تستعد للسيول وترفع درجة الاستعداد

شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على رفع درجة الإستعداد القصوى استعدادا للسيول الموسمية ، وتم بحث استعدادات قطاعات المحافظة لمواجهة أخطار السيول.

وشدد المحافظ، على تمركز جميع المعدات فى المناطق التى تواجه خطر السيول ، وخاصة بالكمين الشمالى ( شمال الأحياء ) والكمين الجنوبى ( كمين المطار ) .

كما كلف حنفى ، شركة المقاولون العرب بتمركز معداتها جنوب الجونة ومنطقة رأس شقير برأس غارب ، مشيراً إلى أنه يوجد 12 مجموعة مكونة لمواجهة السيول ، بالإضافة إلى 35 نقطة طبية موزعة على جميع مدن المحافظة .

وفى ذات السياق ، كلف المحافظ رؤساء الأحياء بتقسيم الأحياء الى قطاعات مختلفة لمتابعة أخطار السيول والتدخل عند الحاجة .

وفى ذات السياق ، تابع المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إجراءات واستعدادات محطات وروافع القطاع الشمالي، لمواجهة السيول والأزمات في حالة حدوثها.

وراجع رئيس الشركة خطة الأزمات والطوارئ التي تم وضعها وياتي في مقدمتها تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه خط الكريمات، وخط قنا من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات، بالإضافة إلى تأمين كميات المياه بخزانات التكديس بشكل دائم، حيث تصل كمية المياه التي يتم تكديسها بمدينة الغردقة إلى 130 ألف طن ومدينة رأس غارب 34 ألف طن و60 الف طن لمدينتي سفاجا والقصير بسعة 30 ألف طن لكل مدينة لضمان وصول المياه للمواطنين.