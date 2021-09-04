رئيس سياحة النواب: تعظيم سياحة اليخوت في مصر خطوة ممتازة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن تعظيم سياحة اليخوت في مصر خطوة ممتازة ، وجاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع خطة استراتيجية لجذب هذا النوع من السياحة إلى مصر والعمل على دراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة من أجل تيسير الإجراءات وتعظيمًا لذلك النوع من النشاط السياحى ، مؤكدة أن الدولة المصرية تمتلك مقومات سياحية عالمية ضخمة وفرص واعدة تجعلها منطقة جاذبة لسياحة اليخوت بفضل ما تتمتع به من شواطئ تمتد على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى المقومات السياحية المتنوعة والظروف المناخية الملائمة.



وقالت النائبة نورا على أن مصر تتمتع بالعديد من المنتجعات السياحية المتميزة والمدن التاريخية المطلة على البحرين الأبيض والأحمر ، و تزخر بمناطق كثيرة في مجالات الغوص والرياضات البحرية وغيرها التي لا يوجد لها مثيل بالعالم ، مضيفة أنها فرص قوية وواعدة لمصر فى سياحة اليخوت والسفن السياحية وتنفيذ برامج سياحية باليخوت لأن هذا النوع من السياحة يعد واحدة من أهم البرامج السياحية الغنية التى تجذب شرائح مرتفعة الإنفاق ولها دور كبير فى تنشيط الحركة العربية والخليجية للمدن السياحية فى البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لقربها من دول الخليج .

وأوضحت رئيس سياحة النواب أن إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت" هامة للغاية لكى تمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل "قطاع النقل البحرى" هي الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وإصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع "المراين" السياحية والموانئ المصرية، بالإضافة إلى إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراسى السياحية والموانئ المصرية لتوحيد متطلباتها.



وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بجهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وتحركها السريع وعقد اجتماعا لسرعة وضع الألية النهائية لكافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر وتسيير الإجراءات المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحى .