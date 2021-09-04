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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. اجتماع تنسيقي للسوبر الإفريقي لليد بحضور ممثلي الزمالك والأهلي

صدى البلد

يُعقد غدا الأحد، اجتماع تنسيقي للترتيب لمباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يحضر الاجتماع اللواء هشام عبدالغفار رئيس الإدارة العامة لقطاع 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد، وممثلي ناديي الزمالك والأهلي، ومدير صالة حسن مصطفى التي ستقام عليها المباراة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كافة الأمور التنسيقية والأمنية الخاصة بالمباراة، والترتيبات التي سيتبعها كل فريق بداية من دخول الصالة وأثناء المباراة ومراسم تسليم الجوائز والمغادرة بعد نهاية جميع المراسم.

من جانبه أكد إيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد، أن الاتحاد المصري باعتباره منظم المباراة يسعى لخروجها بالشكل الذي يليق باسم كرة اليد المصرية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين كافة الجهات لإنجاح هذا الحدث المهم الذي يتابعه العديد من عشاق كرة اليد على مستوى القارة الإفريقية والوطن العربي.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة كأس السوبر في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، بمقر الاتحاد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، ويُسلم كل فريق القائمة النهائية للاعبين قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على أن يتم إرسال القائمة المبدئية بحد أقصى بعد غد الإثنين، وكذلك يُسلم كل فريق نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا "PCR" للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على ألا يتعدى وقت إجراء المسحة 72 ساعة قبل موعد المباراة.

وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلي على صالة حسن مصطفى، من الساعة الخامسة حتى السادسة من مساء الخميس المقبل، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع من مساء نفس اليوم.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فرد لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

الزمالك الاتحاد المصري حسن مصطفي الوطن العربي كرة اليد

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