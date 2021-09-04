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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم بينكي

كريم بينكي يقي من ظهور التجاعيد .. تعرفي على فوائده

ريم بينكي
ريم بينكي

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن كريم بينكي يساهم في الحصول على بشرة صحية جدًا، من خلال إعادة بناء الكولاجين، الذي يفقد بعد عمر الـ25 عامًا، ويقي من ظهور التجاعيد المبكرة،  والهالات السوداء، ويزيد من نضارة البشرة من خلال تنشيط الدورة الدموية. 


وأضافت "دينا أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن كريم بينكي يحتوي مستخلص التوت البري وزبدة الكاكاو الذي يرطب البشرة إلى حد كبير، كما أنه يعتبر واقيا للأكسدة، بسبب احتوائه على فيتامين سي ومستخلص الشاي الأخضر. 


وأشارت "دينا أبو السعود" إلى أن كريم بينكي يستخدم لتفتيح البشرة والركب وعقل الإصبع وتحت الإبط ، وكعب الرجل، وهناك عبوتان من كريم بينكي عبوة 100 ملي، وعبوة 50 ملي البشرة .
 

دينا أبو السعود كريم بينكي الكولاجين التجاعيد المبكرة نضارة البشرة تنشيط الدورة الدموية ست الستات تفتيح البشرة

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