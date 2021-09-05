أخبار الزمالك.. كارتيرون يصل القاهرة.. وحسم قائمة الفريق

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

كارتيرون يصل القاهرة ويقود تدريب الزمالك غدا



وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من الإمارات، بعدما قضى فترة إجازته هناك عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز التي توج بها الفارس الأبيض.

إيناسيو: مشاكلي مع مرتضى منصور انتهت.. شيكابالا دائمًا الأفضل في الدوري .. وكهربا شخص طيب



4 أشهر فقط على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك، كانت كفيلة لجعل البرتغالي أوجستو إيناسيو عاشقا ومشجعا للقلعة البيضاء، رغم أزماته ومشاكله مع مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.



شيكابالا ضيف عمرو أديب في برنامج "الحكاية" مساء اليوم

أعلنت قناة mbc مصر عن استضافة النجم محمود عبد الرازق شيكابالا اليوم ، عبر شاشتها في برنامج الإعلامي عمرو أديب “ الحكاية ”.



كارتيرون يحسم قائمة الزمالك الجديدة قبل 9 سبتمبر

يستأنف الزمالك تدريباته غدا عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع وذلك استعدادا للموسم الجديد وكذلك مباراة نصف نهائى كأس مصر أمام أسوان والتى لم تحدد لجنة المسابقات موعدها .

بعد الإنذار الرسمي لمنع الحلقة.. شيكابالا يصل MBC من أجل لقاء عمرو أديب

وصل محمود عبدالرازق “شيكابالا”، إلى مقر قناة “ام بي سي” لإجراء حوار مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية.