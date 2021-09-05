عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك.. كارتيرون يصل القاهرة.. وحسم قائمة الفريق

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

 

كارتيرون يصل القاهرة ويقود تدريب الزمالك غدا


وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من الإمارات، بعدما قضى فترة إجازته هناك عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز التي توج بها الفارس الأبيض.

 

إيناسيو: مشاكلي مع مرتضى منصور انتهت.. شيكابالا دائمًا الأفضل في الدوري .. وكهربا شخص طيب
 

4 أشهر فقط على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك، كانت كفيلة لجعل البرتغالي أوجستو إيناسيو عاشقا ومشجعا للقلعة البيضاء، رغم أزماته ومشاكله مع مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.


شيكابالا ضيف عمرو أديب في برنامج "الحكاية" مساء اليوم

 

أعلنت قناة mbc  مصر عن استضافة النجم محمود عبد الرازق شيكابالا اليوم ، عبر شاشتها  في برنامج الإعلامي عمرو أديب “ الحكاية ”.


كارتيرون يحسم قائمة الزمالك الجديدة قبل 9 سبتمبر

 

يستأنف الزمالك تدريباته غدا عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع وذلك استعدادا للموسم الجديد وكذلك مباراة نصف نهائى كأس مصر أمام أسوان والتى لم تحدد لجنة المسابقات موعدها .

 

بعد الإنذار الرسمي لمنع الحلقة.. شيكابالا يصل MBC من أجل لقاء عمرو أديب

 

وصل محمود عبدالرازق “شيكابالا”، إلى مقر قناة “ام بي سي” لإجراء حوار مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية.

نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون الدوري الممتاز البرتغالي أوجستو إيناسيو محمود عبد الرازق شيكابالا كأس مصر

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يقدم حلقة شيكابالا بكرافتة الزمالك

إيناسيو: مشاكلي مع مرتضى منصور انتهت.. شيكابالا دائمًا الأفضل في الدوري .. وكهربا شخص طيب.. وهذه أسوأ لحظة لي مع الزمالك|حوار

ترشيحاتنا

لعشاق الفخامة.. مواصفات وأسعار كاديلاك اسكاليد 2021 في عمان| صور

التشكيل المتوقع منتخب مصر لمواجهة الجابون في تصفيات كأس العالم

أخبار الزمالك.. كارتيرون يصل القاهرة.. وحسم قائمة الفريق

ليس من بينهم محمد منير .. تعرف على المطربين المفضلين لـ شيكابالا

شيكابالا يدخل في نوبة بكاء .. تعرف على السبب

قنبلة موقوتة.. ديانا ودودي الفايد علاقة زائفة مثلتها الأميرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

بعد الإنذار الرسمي لمنع الحلقة..شيكابالا يصل MBC من أجل لقاء عمرو أديب

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ