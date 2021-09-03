أخبار الزمالك | مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي وكواليس جلسة المسئولين مع حمدي النقاز ومصطفى محمد يتواجد بقائمة جالاتا سراي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

خلعوا قناع المروءة| مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي







وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الموقوف مجلسه بقرار من الجهة الإدارية فى نهاية نوفمبر 2020، رسالة مؤثرة لزوجة الراحل علاء علي لاعب الفريق الأبيض السابق.

مصطفى محمد يتواجد بقائمة جالاتا سراي للمشاركة في الدوري الأوروبي



كشف فاتح تريم، المدير الفي لجالاتا سراي التركي، عن قائمة فريقه للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.



كارتيرون يرفض التفريط في مدافع الزمالك





جدد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفضه للتفريط في خدمات محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

استمرت لأكثر من 5 ساعات.. كواليس جلسة إدارة الزمالك مع حمدي النقاز

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود جلسه خاصه مساء أمس مع إدارة القلعة البيضاء والتونسي حمدي النقاز لأكثر من 5 ساعات خارج النادي وتحديد بالسادس من أكتوبر.