شيكابالا ضيف عمرو أديب في برنامج "الحكاية" مساء اليوم

أعلنت قناة mbc مصر عن استضافة النجم محمود عبد الرازق شيكابالا اليوم ، عبر شاشتها في برنامج الإعلامي عمرو أديب “ الحكاية ”.

ودعت الصفحة عبر صفحتها الجمهور للمشاركة في الحلقة وتوجيه الأسئلة للاعب كالتالي : “ كابتن نادي الزمالك في ضيافة الحكاية .. اسأل شيكابالا”.

وجاءت أبرز التعليقات على خبر استضافة شيكابالا كالتالي : “ كابتن مصر الأباتشي شيكابالا، أسطورة النادي الملكي هتفضل دائما في قلوب كل عاشق للزمالك وكل راي حر يرى الالماس ويقول هذا الماس، منتظرين ظهورك في كل مكان في العالم يوجد فانز شيكا الأسطورة”.

وأيضا : “ حلقة اليوم ينتظرها الملايين .. شيكا أيقونة الكرة المصرية ”.

وفي سياق متصل تعرض البرنامج والإعلامي عمرو أديب لانتقادات أيضا من جانب جمهور النادي الأهلي الذي عارض بشدة استضافة النجم شيكابالا ، متهما الإعلامي والبرنامج بعد الحيادية .