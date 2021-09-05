كشف وعلاج ببلاش.. القوافل الطبية المجانية قبلة البسطاء في قرى دمياط|صور

القوافل العلاجية الطبية المجانية عادت مرة أخرى لتجوب قرى وعزب محافظة دمياط فكانت خلال أزمة كورونا على مدار العام الماضي توقفت ولكنها منذ أشهر عادت للعمل داخل قري المحافظة للكشف على المواطنين بالمجان.

القوافل الطبية المجانية تجوب قري الزرقا وكفرسعد وفارسكور ومركز دمياط يومى الجمعه والسبت من كل اسبوع تشمل جميع التخصصات الطبية ويتم تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء جراحة عاجلة أو إجراء أشعة وتحاليل إلى المستشفيات الحكومية بالمحافظة.



القوافل العلاجية تأتى تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

من جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، بأن وزارة الصحة حريصة على وجود تلك القوافل العلاجية المجانية بقري المحافظة من أجل الوصول إلى كافة المواطنين غير القادرين للكشف بالعيادات الخاصة أو التوجه إلى المستشفيات الحكومية وتساعد في إنقاذ الكثير من المرضي غير القادرين على التوجه للكشف خارج قريتهم وتساعد على إنقاذ أرواحهم.

وأشار إلى أن آخر تلك القوافل استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت في كافة التخصصات الطبية ووحدات للأشعة وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٢٠٩ مواطنين، وتحويل 20 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٣ حالة، وأيضاً إجراء ٥٤٤ تحليلاً معملياً والكشف بالسونار على ٤١ حالة و الفحص بالأشعة لعدد ٤٢ حالة.

وتابع أنه تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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