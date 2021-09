كل ​​ما احتاجه حبك.. إطلالة رومانسية لـ نيللي كريم برفقة زوجها

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت نيللي كريم بإطلالة رومانسية برفقة زوجها هشام عاشور، وعلقت على الصورة قائلة: All l need is your love tonight

واحتفلت نيللي كريم بزفافها، على لاعب الإسكواش هشام عاشور، في الساحل الشمالي.

وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا باطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.



وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل.

وأثارت ساعة هشام جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد معرفة سعرها، ونشر متجر الساعات سعر ساعة هشام وسط عرض أنواع الساعات المختلفة، وتفاصيل سعر ساعة لاعب الإسكواش هشام عاشور، التي جاءت من تصميم إحدى ماركات الساعات العالمية الشهيرة، وبلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري.