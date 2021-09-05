عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل ​​ما احتاجه حبك.. إطلالة رومانسية لـ نيللي كريم برفقة زوجها

صدى البلد

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت نيللي كريم بإطلالة رومانسية برفقة زوجها هشام عاشور، وعلقت على الصورة قائلة: All l need is your love tonight

أبرزها لـ نيلي كريم وآسر ياسين.. إيثار تبهر متابعيها بلوحات للمشاهير.. صور

في لحظات رومانسية.. أحدث ظهور لـ نيللي كريم مع زوجها هشام عاشور

واحتفلت نيللي كريم بزفافها، على لاعب الإسكواش هشام عاشور، في الساحل الشمالي.

وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا باطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.


وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل.

 

وأثارت ساعة هشام جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد معرفة سعرها، ونشر متجر الساعات سعر ساعة هشام وسط عرض أنواع الساعات المختلفة، وتفاصيل سعر ساعة لاعب الإسكواش هشام عاشور، التي جاءت من تصميم إحدى ماركات الساعات العالمية الشهيرة، وبلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري.

صور نيللي كريم اطلالة نيللي كريم الفنانة نيللي كريم نيللي كريم وزوجها

ترشيحاتنا

تامر عبد الحميد: النقاز تسبب في إيذاء الزمالك وأرفض عودته

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني

أنجلينا جولي: كنت أشعر بالخوف على سلامة عائلتي من براد بيت

بملامح أكثر عدوانية.. مانهارت تكشف عن بي إم دبليو X6 M المعدلة .. صور

للحماية من ارتفاع ضغط الدم .. وجبة رخيصة تناولها 5 مرات أسبوعيا

صحة السويس: مصرع 13 شخصا وإصابة 34 فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

بعد الإنذار الرسمي لمنع الحلقة..شيكابالا يصل MBC من أجل لقاء عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ