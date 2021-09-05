تامر عبد الحميد عن فاروق جعفر: مش أسطورة وفشل بامتياز

قال تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، إن قرار إدارة الزمالك، بالاعتماد على فاروق جعفر، هو قرار خاطئ للغاية.



وأضاف تامر عبدالحميد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "إذا كان فاروق جعفر مستشار فني في الزمالك، ما سبب تدخله في الصفقات واختيارات اللاعبين".

وتابع: "من قال أن فاروق جعفر أسطورة، ما الذي حققه كلاعب أو كمدير فني، وماهي إنجازاته التي حققها ؟ لاشئ، لقد فشل بدرجة امتياز في معظم الفرق التي قادها طوال السنوات الماضية".

وأكد: "أزمتي مع مرتضى منصور انتهت بعد رحيله عن الزمالك، ومشكلتي معه أو مع فاروق جعفر ليست شخصية بل للصالح العام".