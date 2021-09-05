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رياضة

أحمد عفيفي: ربنا يستجيب لدعواتكم كما استجاب لوالدة شيكابالا

صدى البلد

أشاد الإعلامى أحمد عفيفى  بحلقة شيكابالا مع الاعلامي عمرو إديب .

وكتب أحمد عفيفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ربنا يستجيب لدعواتكم جميعا كما استجاب لوالدة شيكابالا لما دعت لابنها ربنا يحبب فيك خلقه".

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وحل شيكابالا كابتن نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

 

وكشف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن أفضل المغنين الذين يحبهم ويستمع لأغانيهم، ولم يذكر من ضمنهم محمد منير.

ويعد محمد منير أحد أبرز الفنانين في الوطن العربي والمعترف بتشجيعه لنادي الزمالك كما أنه من أسوان نفس محافظة شيكابالا .

وذكر شيكابالا خلال لقائه مع عمرو اديب عبر قناة إم بي سي مصر حبه لـ عمرو دياب ومحمد حماقي واحمد منيب أحد أبرز الفنانين في أسوان والمعلم الاول لـ محمد منير طبقا لتصريحات سابقة .

واستعجب الجمهور من ابتعاد شيكابالا عن ذكر محمد منير .

تصدر هاشتاج اسأل شيكابالا، اليوم الاحد ، تريند موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة تويتر، وذلك مع استضافة نجم الزمالك في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة فضائية إم بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي الكبير عمرو أديب.

تهديد حلقة شيكابالا 
في سياق آخر أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا انذار رسمي وعاجل لإدارة قناة MBC مصر طالب فيه إدارة القناة بمنع إذاعة حلقة شيكابالا والتى نوهت القناة عن استضافتها له مع الإعلامي  مقدم برنامج الحكاية على القناة.

وذكر طارق محمود فى إنذاره الموجة لإدارة القناة أن اللاعب شيكابالا والذي فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره إثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصرى وتجاوزه اللفظى والاحتكاك بمسؤول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى، والذى أدى إلي إثارة الفتنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما علم صدى البلد أن الإعلامي عمرو أديب  تجاهل إنذار أحد المحامين ؛ والذي يطالب فيه بمنع إذاعة حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" التي يستضيف خلالها  كابتن نادى الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقرر القائمون على البرنامج عرض الحلقة على الهواء مباشرة ؛ وعدم الاهتمام بقرار الإنذار .

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