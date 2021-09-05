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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيكابالا يفتح قلبه لـ عمرو أديب.. كشف عن سر خلافه مع مجاهد وميدو.. وبكى على الهواء

شيكابالا
شيكابالا

حل شيكابالا كابتن نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

ونرصد أبرز تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب:

شيكابالا لجمهور الأهلي: لو محدش جاب سيرتي أو سيرة مراتي مش هاجي ناحيته
وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، رسالة لجمهور الأهلي، قائلا:"انا معنديش مشكلة مع حد لو محدش جاب سيرتي أو سيرة مراتي مش هاجي ناحيته واتمني الدوري المصري ميكونش فيه عنصرية تاني بالشكل ده".

شيكابالا يسخر من قرار إيقافه: لو قتلت حد مش هاخد 8 شهور
عقب محمود عبد الرازق شيكابالا، على قرار إيقافه من جانب اتحاد الكرة المصري، قائلا:" علمت بخبر إيقافي 8 أشهر لما كنت في أسوان، أتوقع إني هتوقف ازاي؟! هل لائحة اتحاد الكرة فيها لو قلت أنت أهلاوي هتتوقف 8 شهور؟.. أنا لو قتلت حد في الكورة مش هتوقف كده، إيه المشكلة إني أقول لحد أنت أهلاوي؟! لو قلت أنت زملكاوي فيها مشكلة؟! مفيش».

عمرو أديب يسأل شيكابالا: إنت زعلان من ميدو؟
قال محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه ليس غاضبا من أحمد حسام "ميدو".

شيكابالا يهاجم أحمد فهمي: الأيام أثبتت حجمك
هاجم محمود عبد الرازق شيكابالا الفنان أحمد فهمي، بسبب تصريحاته التي قال فيها، إن كابتن الزمالك وسطه وقت احترافه بالبرتغال للعب للأهلي.

شيكابالا يبكي على الهواء: الأهلاوية عارفين اني مش كدا
أجهش محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك ، بالبكاء على الهواء، بعد مشاهدته لتقرير مصور تضمن رسائل له من عدد من جماهير الزمالك والأهلي.

شيكابالا: ماشتمتش رئيس الاتحاد ومعرفش ليه اتوقفت
روى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، تفاصيل واقعة تسليم درع الدوري قائلاً: "فوجئت عقب نهاية المباراة بمنع أسر لاعبي الفريق من الدخول إلي النادي دون أي أسباب".

تعليق ناري من شيكابالا على "إحنا أخدنا الدوري 42 مرة".. فيديو
ووجه "أديب"، حديثه لـ شيكابالا قائلا: "مش بتضايق من كلمة إحنا أخدنا الدوري 42 مرة"، ليرد، شيكابالا قائلا: "أنت عارف أنت أخدته إزاي، معنديش رد تاني".


عمرو أديب يسأل شيكابالا: ليه قلت لـ أحمد مجاهد إنت أهلاوي .. شاهد
وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالا إلي محمود عبد الرازق "شيكابالا" كابتن نادي الزمالك قائلا "  ليه قلت لـ أحمد مجاهد إنت أهلاوي ".


لم أشتم.. شيكابالا يكشف كواليس المشادة مع رئيس اتحاد الكرة
كشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، كواليس وتفاصيل ما حدث بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة في مباراة الاحتفال بفوز الزمالك بالدوري.

شيكابالا: فيه حاجات كتير بتخلينا مناخدش الدوري لسنوات مستمرة .. فيديو
وأضاف شيكابالا:"فيه حاجات كتير بتخلينا مناخدش الدوري لسنوات مستمرة، مضيفا:" في كل العالم وفي الدوري المصري بيحصل التتويج باحتفالات في وجود الأسر والأهالي..

شيكابالا: كنت رايح أجيب تي شيرتات الاحتفال للاعيبة مارضيوش يخرجوني.. فيديو
كشف محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادي الزمالك، عن كواليس الفوز والتتويج بدرع الدوري، موضحا أن النادي خصص تي شيرتات للإحتفال بالتنسيق مع الشركة الراعية ولكنه تفاجأ أثناء دخوله الغرفة برفض الأمن ومنعه من الدخول.

بعد نهائي أفريقيا؟؟ شيكابالا يحكي تفاصيل محادثة بينه وبين موسيماني
قال محمود عبد الرازق "شيكابالا" كابتن نادي الزمالك ، جمهور النادي الأهلي يقابلني في أسوان من اجل التقاط الصور معي، مؤكدا أن هناك من يريد دائما إيصال صورة غير موجوده بسبب علاقتي مع جمهور ولاعبي النادي الأهلي .

شيكابالا يدخل بـ درع الدوري..وعمرو أديب: الحلوة خوخة جات بعد دوخة|فيديو
ودخل "شيكابالا"، إلى الاستوديو حاملا درع الدوري على الهواء ليفاجأ الإعلامي "عمرو أديب"، بدخوله الاستوديو حاملا دخل الدوري، قائلا: "الحلوه خوخة جات بعد دوخة".

 

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