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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شيكابالا لجمهور الأهلي: لو محدش جاب سيرتي أو سيرة مراتي مش هاجي ناحيته

شيكابالا
شيكابالا

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، رسالة لجمهور الأهلي، قائلا:"انا معنديش مشكلة مع حد لو محدش جاب سيرتي أو سيرة مراتي مش هاجي ناحيته واتمني الدوري المصري ميكونش فيه عنصرية تاني بالشكل ده".

وكشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، كواليس وتفاصيل ما حدث بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة في مباراة الاحتفال بفوز الزمالك بالدوري.

وتابع: "أنا ماشتمتش رئيس الاتحاد وهو طلع وقال إني ماشتمتوش ومعرفش ليه اتوقفت بعد الكلام ده".

ودخل "شيكابالا"، إلى الاستوديو حاملا درع الدوري على الهواء ليفاجأ الإعلامي "عمرو أديب"، بدخوله الاستوديو حاملا دخل الدوري.


ودعت الصفحة عبر صفحتها الجمهور للمشاركة في الحلقة وتوجيه الأسئلة للاعب كالتالي: “كابتن نادي الزمالك في ضيافة الحكاية.. اسأل شيكابالا”.

وجاءت أبرز التعليقات على خبر استضافة شيكابالا كالتالي: “كابتن مصر الأباتشي شيكابالا، أسطورة النادي الملكي هتفضل دائما في قلوب كل عاشق للزمالك وكل راي حر يرى الألماس ويقول هذا الماس، منتظرين ظهورك في كل مكان في العالم يوجد فانز شيكا الأسطورة”.

وأيضاً: “حلقة اليوم ينتظرها الملايين.. شيكا أيقونة الكرة المصرية”.

وفي سياق متصل تعرض البرنامج والإعلامي عمرو أديب لانتقادات أيضًا من جانب جمهور النادي الأهلي الذي عارض بشدة استضافة النجم شيكابالا ، متهما الإعلامي والبرنامج بعدم الحيادية .

جمهور الأهلي محمود عبد الرازق شيكابالا الاهل الكرة المصرية نادي الزمالك شيكابالا أحمد مجاهد

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