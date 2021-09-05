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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجاح جهود إنقاذ اثنين من الغواصين فى مضيق تيران

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استطاعت مراكب الإنقاذ شركة خاصة من انقاذ اثنين من الغواصين الذين فقدا طريقهما أثناء جولة مائية، ماتسبب بتحركٍ عاجل من غرفة سياحة الغوض، للعثور عليهما وانقاذهما على وجه السرعة.

وتم العثور على الغواصين الإثنين بعدم كانا قد فُقدا في مضيق تيران بموقع غوص توماس ريف، اليوم، على بعد ٥ أميال شمالي موقع غوص رأس نصراني.

تبين اختفاء الغواصين داخل مضيق تيران لمدة ساعتين وأطلقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية مناشدة لكافة اليخوت العاملة وجميع مراكز الغطس المتواجدة بمضيق تيران ونبق البحث أمام شواطئ الفنادق المتواجدين بها عن الغواصين المفقودين.

وقالت المناشدة: “الرجاء من جميع اليخوت المتواجدة في مضيق تيران البحث عن عدد ٢ غواصين مفقودين بموقع غوص توماس ريف منذ ٤٥ دقيقة”.

أضافت المناشد “ برجاء الإبلاغ في حالة العثور علي أي أثر للغواصين المفقودين والتواصل معنا وعلى جميع المراكز المتواجدة بمنطقة تيران ونبق البحث أمام شواطئ الفنادق المتواجدين بها”.

على الفور تحركت لنشات سيناء بلوز، وتمكنت من العثور على الغواصين المفقودين بعد ساعتين وتم تقديم الرعاية الطبيبة لهم والعودة بهم إلى الشاطئ.

 

 

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