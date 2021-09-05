عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن راشد يعلن وثيقة مبادئ الخمسين

محمد بن راشد
محمد بن راشد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وثيقة مبادئ الخمسين التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر "تويتر": "بتوجيهات رئيس الدولة.. وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد.. تعلن دولة الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين.. والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية".

من جانبه، غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر "تويتر" قائلا: "إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسية للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي".

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، أعلن أن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، مضيفا أن الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم، ما يعادل 150 مليار دولار، على مدى السنوات التسع المقبلة.

وقال الوزير في إفادة إعلامية، الأحد، إن الإمارات تستهدف أن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، على أن تركز في جذب الاستثمارات من دول مثل روسيا وأستراليا والصين وبريطانيا.

وتسهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم.

وتشرك المشاريع الجديدة للخمسين عاماً المقبلة مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى الكفاءات والخبراء والمتخصصين من الأفراد في مسارات التنمية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وفق مبدأ فريق العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها بعضاً.

وتؤكد هذه المشاريع بتخصصاتها المتعددة مفهـوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في جميع استراتيجياتها الاقتصادية وصولاً إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالمياً.

وتترافق مع سلسلة من المبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتصنع فرصاً جديدة في مجالات محورية مثل ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والرقمي والدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

محمد بن راشد الاقتصاد الإماراتى اقتصاد الامارات روسيا بريطانيا الاستثمار

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يجري أعمال تطوير بساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب القديم.. صور

أسهم حمدتو تتجه نحو الفوز بجائزة البارالمبية الدولية.. ويقرر التبرع بها لـ تحيا مصر

في افتتاح مؤتمر العمل العربي برعاية السيسي|تكريم سعفان وأبو الغيط بـ درع تقديرية

انقاذ غواصين اثنين من الموت غرقا .. فيديو

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة : منطقة الأعمال المركزية علامة مميزة |فيديو

محمد بن راشد يعلن وثيقة مبادئ الخمسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

السيسي يتفقد أعمال إنشاء دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الجديدة

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

حارس مرمى مميز.. ميدو يزف بشرى سارة لـ جماهير الإسماعيلي

رسالة مصطفى محمد تنهي خلافاته مع تريم فى جالطا سراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

اﻟﻤﺰﻳﺪ