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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة خيرية توزع شنط مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالغردقة

توزيع الشنط الغذائية
توزيع الشنط الغذائية

وزعت مؤسسةآل الدقاق الأدارسة للتنمية والأعمال الخيرية إحدى المؤسسات الأهلية المشاركة في مبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر شنط مواد غذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بمناطق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا، بمشاركة المؤسسات الأهلية في المبادرة.


من جانبه قال المهندس أحمد الدقاق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل الدقاق الأدارسة للتنمية والأعمال الخيرية أنه تم توزيع شنط مواد غذائية مختلفة على   الأسر الأكثر احتياجا، انطلاقا من تعليمات السيد الرئيس بمشاركة المؤسسات الأهلية في مبادرة (حياة كريمة ) التي أطلقها الرئيس للاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية.

وأضاف رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنه تم تغطية مناطق حفر الباطن والأحياء والسقالة والكهف ومنطقة السلام حيث تم التوزيع بنطاق جغرافي وكذلك من خلال قاعدة بيانات تضم الأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية والعمالة الغير منتظمة المتضررة من فيروس كورونا  في تلك المناطق.
وتابع: إن المؤسسة تسعى لتنظيم قوافل علاجية للمشاركة في التخفيف علي كاهل المواطنين مع استمرار عملية توزيع الشنط الغذائية المختلفة بشكل دوري ومنتظم علي الأسر الأكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة ومصابي كورونا.

البحر الأحمر توزيع شنط رمضان الغردقة احتفالية مبادرة حياة كريمة الأسر الأكثر احتياجا

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