عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241964 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 343 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 290027 من ضمنهم 241964 حالة تم شفاؤها، و 16789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية وزيرة الصحة فيروس كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف عن طرق التسجيل للحصول على لقاح كورونا

توجيهات الرئيس.. خطة وزارة الصحة لتسهيل مهمة المصريين في الحصول على لقاح كورونا

في باريس.. وزيرة الصحة تجتمع مع "جنرال إلكتريك" وتبحث سبل التعاون ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة وعلاج الأورام

مليون جرعة جونسون اند جونسون.. الصحة تعلن خطوات الحصول على اللقاح لأغراض السفر

بعنوان "وعي بالأطباء العرب".. تنظيم حملات كثيفة تستهدف التوعية بصحة الأم والوليد

الرعاية الصحية:قبول أول دفعة بنين بمعاهد فنية التمريض ببورسعيد بعد توقف 30عامًا

الدبيكي: نعمل على صقل مهارات وخبرات الفئات التابعة في المجال الصحي

الرعاية الصحية: تدريب مقدمي الخدمة على 800 إشارة للصم وضعاف السمع بالأقصر

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأثنين 6-9-2021

وزيرة الصحة: لا يمكن حصر عدد مصابي دلتا بلس في مصر.. فيديو

الموضوع مش فرد عضلات|نهال طايل تنفعل لوفاة سيدة حرقا على يد زوجها

نشرة التحقيقات|المجتمع المدني يسير على خطى الدولة.. والأسرة المصرية في عقل وقلب السيسي

طبيب: إعداد الإصابات بدأت فى الزيادة بسبب الموجة الرابعة من كورونا

محلل سياسي أمريكي : هناك توقع بحدوث حرب أهلية بأفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف غريب من مصطفى محمد بعد نهاية لقاء الجابون .. وشوبير يعلق

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

مصر ( 1 ) ضد الجابون ( 1 ) بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 ( لحظة بلحظة )

محظوظين.. تعليق قوي من أيمن يونس علي تعادل منتخب مصر أمام الجابون

الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

الجابون تسجل الهدف الأول في مرمى منتخب مصر

الإتفاق تم..ننفرد بنشر تفاصيل ثالث صفقة من الأهلي لسموحة مقابل حسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ