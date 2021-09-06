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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"احنا بنغني بفلاشة"|تعليق عمر كمال بعد قرار النقابة بمنع الغناء "بلاي باك"

عمر كمال
عمر كمال

علق المطرب عمر كمال على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية الخميس القادم. 

وأضاف «عمر كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تتكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

وأكد عمر كمال أنه التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.

منع الغناء على " فلاشة"

وكان الفنان " هاني شاكر" قد أصدر قراراً اليوم بمنع الغناء على " فلاشة" أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء بفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين.

وقل عمر كمال احترم قرار النقابة بداية من الخميس القادم لازم فرقة توزيع المهرجانات يختلف عن الطرب لأن خامات المهرجانات الكترونك وأصوات مصطنعة تختلف عن الكمنجة والأدوات الموسيقية كي أستطيع تنفيذها على الهواء، مما يضطرنا للغناء بمساعدة الفلاشة وسأعمل على تقريب النغمات كي تنتج نغمات قريبة من المهرجانات.

عمر كمال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية رأي عام اغاني المهرجانات

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"احنا بنغني بفلاشة"|تعليق عمر كمال بعد قرار النقابة بمنع الغناء "بلاي باك"

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