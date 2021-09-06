الزوجي المختلط عمر عصر ودينا مشرف يتوجان ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

توج الثنائي المصري عمر عصر ودينا مشرف ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة بالكاميرون، في منافسات الزوجي المختلط.
جاء ذلك عقب فوز الثنائي، أمس الأحد، في المباراة النهائية، على المصريين خالد عصر ويسرا حلمي، 4-صفر، بنتائج 11-6 و11-7 و11-7 و11-8 في نهائي مصري خالص.
وفي منافسات زوجي السيدات، صعد الزوجي المصري مريم الهضيبي وشقيقتها مروة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بالكاميرون، بعد الفوز على ثنائي الجزائر 4-صفر بنتائج 11-2 و11-4 و11-1 و11-5 .
وتأهل أيضا لنفس الدور الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بالفوز على الجزائر 4-صفر بنتائج 11-4 و11-7 و11-9 و15-13.
وفي زوجي الرجال، تأهل المصريان خالد عصر وأحمد صالح لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على تونس 4-3 بنتائج 9-11 و11-7 و7-11 و11-8 و11-13 و11-4 و11-9.
وفي فردي السيدات، تأهلت مريم الهضيبي لدور الـ16 بالفوز على لاعبة نيجيريا 4-2 بنتائج 12-14 و11-8 و9-11 و11-4 و11-7 و11-7.
وفي منافسات فردي الرجال، صعد محمد البيلي لدور الـ16 على حساب لاعب كينيا 4-1 بنتائج 11-5 و11-4 و9-11 و11-6 و11-6، وصعد محمد شومان على حساب لاعب كوت ديفوار بنتائج 11-7 و4-11 و11-5 و11-4 و11-2، وصعد أحمد صالح على حساب لاعب غانا بنتائج 11-7 و5–11 و11-2 و11-5 و11-9، وشادي مجدي على حساب لاعب توجو بنتائج 11-2 و11-8 و12-10 و11-5، وخالد عصر على حساب لاعب غانا بنتائج 11-5 و11-7 و11-4 و11-3، وشقيقه عمر على حساب لاعب الكاميرون بنتائج 11-1 و11-1 و11-5 و11-3.