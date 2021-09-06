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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزوجي المختلط عمر عصر ودينا مشرف يتوجان ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توج الثنائي المصري عمر عصر ودينا مشرف ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة بالكاميرون، في منافسات الزوجي المختلط.


جاء ذلك عقب فوز الثنائي، أمس الأحد، في المباراة النهائية، على المصريين خالد عصر ويسرا حلمي، 4-صفر، بنتائج 11-6 و11-7 و11-7 و11-8 في نهائي مصري خالص.
وفي منافسات زوجي السيدات، صعد الزوجي المصري مريم الهضيبي وشقيقتها مروة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بالكاميرون، بعد الفوز على ثنائي الجزائر 4-صفر بنتائج 11-2 و11-4 و11-1 و11-5 .


وتأهل أيضا لنفس الدور الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بالفوز على الجزائر 4-صفر بنتائج 11-4 و11-7 و11-9 و15-13.


وفي زوجي الرجال، تأهل المصريان خالد عصر وأحمد صالح لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على تونس 4-3 بنتائج 9-11 و11-7 و7-11 و11-8 و11-13 و11-4 و11-9.
وفي فردي السيدات، تأهلت مريم الهضيبي لدور الـ16 بالفوز على لاعبة نيجيريا 4-2 بنتائج 12-14 و11-8 و9-11 و11-4 و11-7 و11-7.


وفي منافسات فردي الرجال، صعد محمد البيلي لدور الـ16 على حساب لاعب كينيا 4-1 بنتائج 11-5 و11-4 و9-11 و11-6 و11-6، وصعد محمد شومان على حساب لاعب كوت ديفوار بنتائج 11-7 و4-11 و11-5 و11-4 و11-2، وصعد أحمد صالح على حساب لاعب غانا بنتائج 11-7 و5–11 و11-2 و11-5 و11-9، وشادي مجدي على حساب لاعب توجو بنتائج 11-2 و11-8 و12-10 و11-5، وخالد عصر على حساب لاعب غانا بنتائج 11-5 و11-7 و11-4 و11-3، وشقيقه عمر على حساب لاعب الكاميرون بنتائج 11-1 و11-1 و11-5 و11-3.

 

عمر عصر دينا مشرف بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

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