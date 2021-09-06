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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

برج العذراء من الأبراج الرومانسية والطموحة كما أنهم يقومون دائما بمساعدة الآخرين بدون مقابل ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 6 سبتمبر  فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.


 ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 6 سبتمبر  فإن ذلك يعني أنك  متعدد المواهب لذا عليك أن تنظم جهودك وترتب أولوياتك! كذلك أنت شخص  عاطفي وتميل للغموض ولديك طبيعة متحفظة، ومع ذلك تعرف كيف توسع دائرة معارفك وعلاقاتك، وتنجذب أيضا لكل ما هو جديد.

نصيحة: عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
 

توقعات برج العذراء ليوم6 سبتمبر

عاطفيا واجتماعيا: انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.
مهنيا وصحيا: التنافر الفلكي في منزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك  ، عليك الابتعاد عن التوتر.وأن تنظم جهودك  حتى القليل من الإهمال تجاه العمل يمكن أن يزيد من مشاكلك ف حاول إكمال حتى أصغر المهام بهدوء. 

من ناحية أخرى، إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا، لا داعي للقلق سيكون خصومك نشطين خلال هذه الفترة ، يجب أن تكون حذرًا. 

سيكون وضعك المالي أفضل من المعتاد ، للتخلص من ديونك عليك اتخاذ قراراتك المالية بحكمة.

 

مولود ا فى يوم 6 سبتمبر 6 سبتمبر مواليد يوم 6 سبتمبر توقعات برج العذراء ليوم6 سبتمبر عبير فؤاد

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