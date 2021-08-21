توقعات الأبراج الأسبوعية من السبت 21 إلى الجمعة 27 أغسطس 2021

توقعات الأبراج الأسبوعية، من يوم السبت 21 آب إلى يوم الجمعة 27 أغسطس 2021 يقدمها خبير الأبراج محمد جيرون.

#برج_الحمل



مهنياً: يشكل هذا الاسبوع ظروفا حافلة بالنشاطات تصلك فرصة جيدة وتعود المعنويات لترتفع بشكل كبير فتكون بداية انفراج وطموحات اشراق تقدم نجاح حماسة تواصل تسلّقك سلّم النجاح قد تسافر او توقع على عقد او تروج لمواهبك وتصيب الهدف من المحاولة الأولى تبدو صلباً وهذا ما يساعدك على اجتياز العراقيل وبلوغ الأهداف بصورة أكيدة تتمتّع بمعنويات قوية جداً وتقود المسيرة بروح المنتصر فتتقدم إلى امتحان أو مفاوضات أو مبارزة، بثقة بالنفس كبيرة تشعر بالقوة ، شرط أن تتصرف بتعقّل ورويّة وبدون تسرّع

عاطفياً: بداية اسبوع ساخن يجعلك تعيش تجارب صعبة وامتحانات معقدة تبدو منشغلا بعملك او واجباتك الاجتماعية فيتذمر الحبيب من اهمالك او تقصيرك حاذر من الخلافات يتوجب عليك التحلي بالصبر وعدم التسرع في اطلاق الاحكام على الحبيب ابحث عن القواسم المشتركة . فلا تمزج بين حياتك الشخصية والمهنية وحاذر المحتالين والحوادث أو التراجع المعنوي وكن حريصا على عدم الانفجار وتجنّب السفر كلياً. تحتاج الى الوحدة لمراجعة اوضاعك.

#برج_الثور



مهنيًّا: كن جاهز هذا الاسبوع لتحمل المسؤولية لا ترتجل عملا ولا تستخف بالواجبات عزيزي الثور فالاضواء مسلطة عليك سيكون بانتظارك ضغوطات فلكية متعدّدة المصادر التي تتحدث عن أجواء ضاغطة على كافة الاصعدة نفسيا جسديا ومعنوياً أنت معرّض للإرهاق و التعب النفسي الذي قد يرتدّ سلبا على وضعك الصحي. هنالك أزمة طارئة في أحد الأيام السلبية و قد تثير غضبك و انفعالاتك الحادة. هو شهر مرهق إذ تكثر الأعمال الملحّة و الضاغطة و يرفض المسؤولون إعطاءك المزيد من الوقت.

عاطفياً: تعرف حياتك العاطفية والشخصية بريقا مميزاً، هذا الاسبوع ما يجعلك تعيش أوقاتا لا تنتسى وغير اعتيادية مليئة بالمغامرات واللقاءات الممتعة مع الحبيب. يرافق الحظ مشوارك هذا فتتلقى عروضاً عاطفية غير كلاسيكية وتعيش أجواء غريبة، لم تعهدها في السابق.

#برج_الجوزاء



مهنياً: تتحسن المعنويات وتفرح لانفراج، يمكن القول إنك تصل إلى الفترة الواعدة والتي تفتح أمامك الأبوا ب واسعة لكي تحقق أهدافك وتنطلق نحو فترة آتية حافلة بالإنجازات الكبيرة والحظ الداعم. تقدم هذا الاسبوع على مساعي ومبادرات مهمة تعطيك نتائج فائقة، في حين تسير الشؤون الحياتية اليومية كما ترغب وتشتهي. كل شيء يتجه نحو الأفضل. تسيطر على انفعالاتك وعواطفك، فتزول المخاوف والهواجس، لكي تنهي السنة بتفاؤل وثقة بالمستقبل. تسارع الخطى، تعوض عن الوقت الضائع، تعاود الالتحاق بمن سبقك، لا بك تتقدم عليه وتنجح في كل ما تفعل وتنطلق نحو جديد غير اعتيادي، باختصار، تحقق أحلامك، وتنتقل من مهمة إلى أخرى بدون هوادة، وتسجل الانتصار الكبير.

عاطفياً: تبلغ شعبيتك أوجها في هذه الفترة. يطلب حضورك الجميع، فتبدو النجم أينما حللت. تتلقى العديد من الدعوات التي تثلج قلبك، وربما يطرق بابك الكثيرون طالبين القرب منك، أو حاملين العروض والوعود. يحمل اليك الفلك بعض المفاجآت، لكن لا بد من الإشارة إلى المعاكسة الفلكية على الصعيد الشخصي،تتمرد على واقع، أو تتطرف في تطلباتك، وقد تعرف في الوقت نفسه عواطف جياشة مع الشريك، أو لقاءات مهمة، إذا كنت خالياً.

#برج_السرطان



مهنياً: تدخل اسبوعاً متعدد الوجوه يحمل إليك حرية في التصرف أكبر، ويعفيك من التأثيرات المزعجة التي عانيت منها. لكن يشير الفلك إلى مواجهة بعض الصعوبات وإلى معاودة الكرة إذا فشلت محاولاتك الأولى. لكن جميع مواليد السرطان يواصلون الجهد، ويتغلبون على الشعور باليأس والتراجع لمواصلة الجهود. كذلك يكون لتطور سياسي أو اجتماعي عام أثر على سير أمورك. بعض مواليد السرطان قد يتبوأون مركزاً، أو يحتلون منصباً، أو ينظمون لعمل ولانطلاقة، وربما بعالجون قضية تتعلق بضرائب ورسوم أو إرث. إن الطالع الجيد يعزز أوضاعاً عامة تنعكس عليك ، وتفتح أمامك أبواباً وفرصاً يجب أن تستفيد منها بسرعة قبل فوات الالوان.

عاطفياً: تدخل هذا الاسبوع مرحلة من إعادة النظر في بعض الارتباطات أو بعض الوعود، إذ يخيم جو من عدم الاستقرار ومن أوقات سعيدة يتخللها بعض الخيبات، فتشهد تأرجحاً واضحاً بين الإيجابية والسلبية. وقد يصعب عليك التعاطي مع الحبيب أو الشريك بسبب مزاج متقلب، وأوضاع مربكة طارئة، وسوء تفاهم متبادل. إياك أن ترتكب الهفوات والأخطاء وأن تبلغ حد القطيعة في علاقتك. لا تتخذ قرارات متسرعة في هذه الاثناء. لكن أيضاً لا تعمد إلى السلبية في مقاربتك للمشاكل، بل يجب أن تبادر إلى إشاعة التفاهم والمباشرة بحوار، ولو أن الرومنسية تبدو غائبة عن الجو في هذه الفترة.



#برج_الاسد



مهنيًّا: إذا استطعت هذا الاسبوع أن تضبط أعصابك، وتحسن التصرف بهدوء، والتأقلم مع الأوضاع بدون احتجاج واعتراض، فتنتصر على المعوقات وتواصل طريقك بسلام تدرك بعقلك أن لا شيء يدعو إلى الريبة، إلا أن الانفعالات تبدو الأقوى الآن. قد لا تسير الأمور بالسرعة التي تتوخى، وتشعر بالتعب أمام مراوحة بعض المشاريع المكان، إلا أن مثابرتك الأسطورية تتيح أمامك فرص إنجاح المخططات، مهما كانت الأوضاع. قد تطلب وقتاً للتفكير، أو تجد أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار مثلاً، أو تخضع ربما لعملية تأجيل قسرية في مجال ما، أو تراجع حساباتك وتدرس أمورك بهدوء قبل القيام بأي خيار.

عاطفيًّا: تدور الأمور على الصعيد الشخصي بشكل جيد قد تعرف لقاء عاطفياً مميزاً إذا كنت خالياً، وتعيش انسجاماً مع نفسك، وربما تتلقى مفاجأة سارة في هذه الأثناء. بعد ذلك يتغير المناخ، وقد تولد بعض الحساسيات، وترتبك بشأن ثقة لا تهبها لشريك جديد أو قديم، أو ترتاب من بعض التصرفات، وربما يكون الأمر فقط جموداً في العلاقات ورتابة تشكو منها. تتعثر الخطى قليلاً، وتتشابك بعض المشاعر. قد يسبب لك أحد أفراد العائلة قلقاً أيضاً، أو ينشأ نزاع وجدل يعيدك إلى الماضي. يتعلق الأمر بشاب أو شابة في المحيط أو بولد أوشقيق أو شقيقة.



#برج_العذراء



مهنيًّا: تدخل أسبوعاً ممتازاً تحقق خلاله ربحا ماليا او نجاحا بعض الأهداف على الصعيدين المهني والشخصي وتسهل لك الكواكب المساعي، تبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل. إنه الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل. يدلك الحدس على الاتجاه الصحيح، فتصغي إلى نداء القلب لتسير في الدرب المؤدي إلى النجاح. قد تقوم ببعض الاتصالات المهنية الواسعة تتصرف بحكمة وذكاء وتترك جانباً، ما يعيق الطريق. تدرك أن كل شيء يحتاج إلى الوقت، وهذا الوقت لا يسامح ما يحصل بدونه. تخوض هذا الاسبوع مجالات تقنية.

عاطفيا : يتميز هذا الاسبوع بعلاقات ودية مع المحيط، وبصداقات مميزة تلعب دوراً في توجهاتك واتزانك العاطفي. تعيش تواطؤاً مع الحبيب وتقارباً وتفاهماً، وإذا كنت وحيداً فقد يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق، أو تنشأ صداقة تتحول إلى حب وتتطور على مر الأشهر المقبلة. كذلك قد تكون الصداقة ملاذاً في الأوقات الصعبة. أما اللقاءات الرومنسية فقد تتم للعازبين عبر بعض الاتصالات التربوية أو الروحية، أو من خلال بعض الأصدقاء، في حين أن المجال المهني يبدو الموقع الأوفر حظاً للقاءات العاطفية.



#برج_الميزان



مهنياً: تسترجع الشجاعة والجرأة وتكون طريقك غنية بالمعرفة فتقوم بالمبادرات اللازمة بعيدا عن تضييع الوقت، كل شيء يتحرك في حياتك، الفلك يزيدك اندفاعاً وديناميكية، إلا أن هذا الطالع يشكل أيضاً خطراً من التسرع والتهور، تتبدل معطيات، وتتخذ قرارات فجائية. قد تغير مكان إقامتك، وتتزود بأفكار كثيرة غنية تتدافع وقد لا تجد ثمارها بسرعة. لا تستعجل شيئاً وأحسن نعمة الصبر والانتظار, بدون شك، أنت قادر على المناورة وجذب التأييد ونيل النتائج المطلوبة. قد تسافر لملاقاة بعض الفرقاء، أو لإلقاء محاضرات، أو للتوصل المفيد، وربما تلعب دوراً في الشأن العام.

عاطفيا: قد لا تسير الأمور كما تشاء على الصعيد الشخصي ، بل تنتابك هموم وقلق وتواجه خيبة أو تعرف جدلاً وخلافاً محتملاً، ان الفلك يشير إلى أنك والشريك أو الحبيب تعيشان فترة من القلق والحيرة وعدم فهم مشاعركما، رغم التقارب بينك وبين عائلتك. قد يترجم الأمر أيضاً بتشابك بين وضعك الحميم والوضع العائلي. لحسن الحظ أن كلاكما يعطي مساحة أكبر من الحرية للآخر. إلا ان كلاكما تحتاجان إلى الوضوح، وتعيشان فترة من التشويش والالتباس. لكل قصته، وربما يعاني بعض مواليد العشرية الثانية من أزمة شخصية، زوجية أو عاطفية.



#برج_العقرب



مهنياً: لا يزال الفلك يدعمك باختصار سارع النمط في عملك، ولا تتوقف عن السير باتجاه اهدافك، لكن لا تقدم على تحديات أو تصرفات عشوائية بدون تفكير وصبر وحكمة. إن أفضل أسلوب يجب اعتماده الآن هو الليونة والرؤية وعدم فرض إرادتك على أحد، وبذل الجهود من أجل محاصرة النزاعات والمشاكل، أنت عبقري في عملك وتسير الأمور أفضل بكثير مما كنت تتوقع له وتعطي كل شيئ حقه وزيادة، الحظ معك على الصعيد المهني مهما كان هدفك فكن مطمئناً ولا تدع العوائق تثنيك عن عملك.

عاطفيًّا: قد تسوء العلاقة مع المقربين ، ويبدو الاتصال صعباً. تضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام. قد يربك وضع لأحد أفراد العائلة، وتشعر في بعض الأحيان أنك غير قادر على العلاج. مطلوب منك الرقة والهدوء والتعامل بلطف وتعاطف، قد يكون الآخرون بحاجة إليك أكثر مما أنت بحاجة إليهم، وأنت القادر على تبسيط الأمور وشرحها وتشريحها بطريقة حكيمة وقوية، كرس وقتك للبحث عن مصلحة المقربين وسلامهم الداخلي. قد يحتاجك أحد المرضى، أو يطلب تدخلك بعض الجمعيات أو المنظمات أو الاتحادات التي تنتمي إليها لكي تجد مخرجاً لمأزق.



#برج_القوس



مهنياً: تبدأ الاسبوع بقدرات خلاقة مبدعة وقوية على الصعيد المهني تحمل إليك آمالاً كثيرة وتطورات وترقيات وفرصاً مميزة. إنه الوقت المناسب لكي تتخذ مبادرات على صعيد مهنتك، توسع الآفاق وتحررك من قيود طالما كبلتك في السابق، فتنتقل من فترة اضطررت خلالها إلى التأقلم وقبول التسويات إلى فترة تستطيع خلالها أن تفرض شروطك بارتياح تساندك الطوالع الفليكة توفر لك إمكانات مهمة بالعمل، وضمانة للنجاح في كل المساعي والخطوات. أما التعاطي مع بعض المراجع الحكومية أو النافذة فيبدو مثيراً. قد توقع على عقد، أو تحصل على موافقة سعيت إليها، قد تسافر لالتقاط فرصة، أو للمباشرة بمهمة، أو لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع فني. تلتقي ببعض الشخصيات القادرة على دعمك، وربما تكلف بهمة استثنائية.

عاطفيا: قد يحمل الأسبوع الأول جوّاً جيداً لا بل رائعاً، بحيث يتجاوب معك الكثيرون، سواء في حياتك الشخصية أو العائلية. تتاح لك فرص عقد صداقات جديدة والتعرّف إلى بعض الذين يثيرون إعجابك. تشعر بالارتياح والطمأنينة وكأنك تبدأ صفحة جديدة خالية من الشوائب والاخطاء. للعازب, باستطاعتك التعويض عن التراجع المعنوي انها فترة واعدة بالسعادة ومناسبة لتعزيز العواطف ولمد جسور جديدة وسيحالفك الحظ مع مواليد العذراء.

#برج_الجدي



مهنياً: تمتلىء ثقة بالنفس مع بداية الاسبوع بحيث يهديك القدر ظروفا جيدة وتطورات مهمة ، لتحقيق الأمنيات والأحلام والانعطاف نحو نمط جديد في حياتك ومشاريع تتوصل أخيراً إلى تنفيذها تنعم بفترة هادئة من التواصل والمفاوضات الجيدة والآفاق الواعدة ، فتنجز عملاً ما أو توقّع على عقد ممتاز أو تقبل على تجد مهني مميّز أو تحصل على المهمة التي رغبت بها يسلط الفلك الضوء على وضعك المادي ما يشير إلى تعديلات وتغييرات في المجال المادي ، كما إلى ازدهار ونجاح وضرورة إحداث تغيير في استراتيجية وطريقة التفكير تبدو واثقا من نفسك فتعيش تجارب مثمرة وتكون راضياً عن النتائج والجهود المبذولة, وتتلقى مساعدة من أجل بلوغ أهدافك, وتسوية بعض المسائل العالقة.

عاطفياً: لا يزال الفلك يدعم برجك لتنعم بوضع فلكي ايجابي ومميز, تحاط بالمعجبين وتعيش أجواء مختلفة عما عرفتها حتى الان، تبتسم لك العواطف يسود الوئام علاقاتك الشخصية والعائلية والاجتماعية في هذا الشهر. تتفاهم مع المحيط بشكل ملفت ويبدي لك الآخرون محبتهم وعنايتهم . تتلقى الدعوات الكثيرة والعروض المميزة التي تتجاوب معها بالإجمال ، وإذا كنت وحيداً فقد تكتشف الحب عبر تلبيتك لإحداها.

#برج_الدلو



مهنيًّا: تزول العراقيل وتبدأ الانفراجات بالظهور تدريجيًا، فترتاح نفسيتك وتستعيد هدوءك وراحة بالك، كما السيطرة على الامور، فها هي الغيوم الداكنة التي قضت مضجعك في الشهر الماضي قد بدأت بالانحسار. لا بد من انك تتساءل حول الاوضاع الفلكية المحيطة بنهاية عامك الحالي، فأسارع الى طمأنتك إلى أن الحظ يكون حليفك هذا الشهر لا تقلق، فإنك ستختم عامك بصورة ممتازة، لذلك لا تتذمر اذا مرت غيمة بين الحين والآخرلا تتوقف ولا تتأخر، اكمل اعمالك انجزها بدقة وتفانٍ، فدولاب الحظ يعدك بشهر كريم وايجابي وبسبب التأثيرات الايجابية للفلك في برجك.

عاطفياً: ماذا تتوقع أن يحصل بداية الاسبوع؟ أعتبرها معاكسةً ومشاكسةً بحيث أنها تقلب المعطيات رأساً على عقب، فتظهر أنت بدور المخطىء والاناني والظالم لتحل عليك الانتقادات اللاذعة والتهديدات. يشغل بالك أحد أفراد العائلة، أو تعيش نزاعاً بسبب تطفّله أو تدخّله بشؤونك. لكي يفسح المجال أمام ملاقاة أو مصالحة بعد تشدّد ومنافسة وغيرة. قد تطلب مهلة لتدرس وضعك وعواطفك ، أو تبتعد عن الشريك العاطفي لقياس عواطفك، وهو أمر يولّد عادة ردّة فعل سلبية.

#برج_الحوت



مهنيًّا: يحيطك الحظ من كل حدب وصوب وتجد حلول مناسبة لجميع المشاكل التي واجهتك في السابق وتتخطى العوائق وتستعيد نشاطك بعد مدة من الإكتئاب الذي حصل لك والتباطؤ الذي حصل في مشاريعك، أنت قادر على إنجاح أي مشروع تدخل به بحنكتك وذكائك المميز الغير تقليدي

عاطفيًّا: يدعوك هذا الاسبوع إلى التسلية والمرح وغزو القلوب والتنقّل بين مغامرة ومغامرة، دون أن تحط رحالك في مكان ما. إلاّ أنّ الفلك يترصّد لك وقد يحمل إليك حباً لم تسع إليه، أو لقاء يشغلك أكثر من غيره ويجعلك أسير حتى. تتورط بقصة عاطفية من حيث لا تدري ، أو تتملّص من قصة أخرى لسبب أو لآخر. تبدو مغامراً من الدرجة الأولى ، مستعداً لساحات المعركة العاطفية.