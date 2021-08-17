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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. حظك اليوم.. لو عايز تضيف عُمر على عُمر.. أعراض ارتفاع الضغط

أعراض ارتفاع ضغط
أعراض ارتفاع ضغط الدم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
 

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نشرة المرأة والصحة.. تناول الزبادي يوميًا يحمي من الزهايمر..كيفية حماية الأطفال من فيروس الهربس

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نشرة المرأة والصحة.. أمراض غير متوقعة تصيبك بسبب التكييف.. و5 عادات ضارة لا تقل خطورة عن التدخين

 

هل ارتفاع ضغط الدم يسبب الصداع؟

سيصبح ارتفاع ضغط الدم مصدر قلق أكبر مع اقتراب الناس من الشيخوخة، كما لو استمر يمكن أن يتسبب في مجموعة من الحالات الخطرة، هل ارتفاع ضغط الدم يسبب الصداع؟

 

انس آلام والتهاب المفاصل بإضافة 4 بهارات إلى نظامك الغذائي
 

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى إعاقة الحياة بشكل كبير، ولكن لا يجب أن تكون المفاصل المؤلمة سمة دائمة، أبرزت الأدلة أربعة توابل يمكن أن تخفف من التهاب المفاصل.
 

انخفاض هرمون التستوستيرون يؤثر على 40٪ من الرجال.. اكتشف الأعراض
 

يتطور انخفاض هرمون التستوستيرون عندما لا تنتج الغدد التناسلية الذكرية كميات كبيرة من الهرمون الجنسي، تعرف طبيًا باسم قصور الغدد التناسلية الذكرية، كيف تعرف أنك مصاب بهذه الحالة؟

 

ثلاثة قرارات تتعلق بنمط الحياة يمكن أن تضيف 7 سنوات إلى حياتك
 

للعيش حياة صحية خالية من الأمراض تضيف عمر على عمرك اعلم جيدا أن لتحقيق ذلك لا يكمن فقط في ما نفعله في الحياة ولكن أيضًا في ما نتجنبه بنشاط، وفقًا للبحث، يمكنك إضافة ما يصل إلى سبع سنوات إلى حياتك عن طريق التخلي عن ثلاث عادات.
 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 17_8_2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 17_8_2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمها اليوم خبيرة الأبراج ماغي فرح إليك التفاصيل

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