نشرة المرأة.. حظك اليوم.. لو عايز تضيف عُمر على عُمر.. أعراض ارتفاع الضغط

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



سيصبح ارتفاع ضغط الدم مصدر قلق أكبر مع اقتراب الناس من الشيخوخة، كما لو استمر يمكن أن يتسبب في مجموعة من الحالات الخطرة، هل ارتفاع ضغط الدم يسبب الصداع؟

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى إعاقة الحياة بشكل كبير، ولكن لا يجب أن تكون المفاصل المؤلمة سمة دائمة، أبرزت الأدلة أربعة توابل يمكن أن تخفف من التهاب المفاصل.



يتطور انخفاض هرمون التستوستيرون عندما لا تنتج الغدد التناسلية الذكرية كميات كبيرة من الهرمون الجنسي، تعرف طبيًا باسم قصور الغدد التناسلية الذكرية، كيف تعرف أنك مصاب بهذه الحالة؟





للعيش حياة صحية خالية من الأمراض تضيف عمر على عمرك اعلم جيدا أن لتحقيق ذلك لا يكمن فقط في ما نفعله في الحياة ولكن أيضًا في ما نتجنبه بنشاط، وفقًا للبحث، يمكنك إضافة ما يصل إلى سبع سنوات إلى حياتك عن طريق التخلي عن ثلاث عادات.



حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 17_8_2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمها اليوم خبيرة الأبراج ماغي فرح إليك التفاصيل