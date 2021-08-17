انخفاض هرمون التستوستيرون يؤثر على 40٪ من الرجال.. اكتشف الأعراض

يتطور انخفاض هرمون التستوستيرون عندما لا تنتج الغدد التناسلية الذكرية كميات كبيرة من الهرمون الجنسي، تعرف طبيًا باسم قصور الغدد التناسلية الذكرية، كيف تعرف أنك مصاب بهذه الحالة؟



يؤثر انخفاض هرمون التستوستيرون على ما يقرب من 40 في المائة من الرجال الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر، هو أكثر شيوعًا مما يعتقده المرء في البداية، يقال إن هرمون الذكورة يبدأ في الانخفاض من سن الثلاثين، واحدة من العلامات الدالة على انخفاض هرمون التستوستيرون هي زيادة الدهون في الجسم، آخر هو تضخم أنسجة الثدي المعروف باسم التثدي. قد يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون أيضًا إلى تقلب المزاج والتهيج يكون هذا مصحوبًا بمزاج مكتئب، وشعور بالراحة، وإرهاق.

علامات فقر الدم

إعياء

ضيق في التنفس

الشعور بالبرد

دوخة أو ضعف

صداع

التهاب اللسان

جلد شاحب ، جلد جاف ، أو جلد سهل الكدمات

متلازمة تململ الساق

تسارع ضربات القلب.

يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون أيضًا إلى انخفاض الدافع الجنسي.



إحدى العلامات المحتملة الأخرى على انخفاض هرمون التستوستيرون هي انخفاض شعر الجسم.

علامات انخفاض هرمون التستوستيرون





زيادة دهون الجسم

تضخم أنسجة الثدي

تغيرات في المزاج ، مثل التقلبات المزاجية والتهيج والمزاج المكتئب

التعب الناجم عن فقر الدم

انخفاض الدافع الجنسي

قلة شعر الجسم.

قد تشمل العلامات الأخرى لانخفاض هرمون التستوستيرون ما يلي: العقم ، وترقق العظام ، وفقدان القوة العضلية ، وصعوبة التركيز والذاكرة.

يمكن أن يحدد اختبار الدم الذي يتم إجراؤه عادةً في الصباح حيث من المفترض أن تكون مستويات هرمون التستوستيرون أعلى.

يمكن أن يشمل علاج انخفاض هرمون التستوستيرون العلاج ببدائل التستوستيرون (TRT).



في الدم

يمكن حقن TRT كل أسبوعين ، أو يمكن وضع رقعة يومية لرفع مستويات هرمون التستوستيرون.

تشمل مزايا TRT ما يلي:

فقدان الدهون

زيادة كثافة العظام

الحماية من هشاشة العظام

تحسين المزاج والشعور بالرفاهية

تحسين الوظيفة الجنسية

تحسين الحدة العقلية

قوة عضلية أكبر

أداء بدني أكبر.

ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي نوع من الأدوية ، فإن الآثار الجانبية تمثل خطرًا حقيقيًا لأخذ TRT.





الآثار الجانبية لـ TRT

حب الشباب أو البشرة الدهنية

تورم في الكاحلين ناتج عن احتباس خفيف للسوائل

تحفيز البروستاتا مما قد يسبب أعراض التبول مثل صعوبة التبول

تضخم الثدي أو الرقة

تفاقم توقف التنفس أثناء النوم

تهيج الجلد.

يُنصح الرجال في المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا بعدم تناول TRT.

هذا بسبب وجود قلق في المجال الطبي من أن TRT يمكن أن تحفز نمو السرطان.



هل يمكن منع انخفاض هرمون التستوستيرون؟

في الوقت الحالي ، لا توجد طريقة معروفة للمساعدة في منع انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون ، باستثناء أسلوب حياة صحي.





يتضمن أسلوب الحياة الصحي التغذية الجيدة ، والكثير من التمارين ، وإدارة وزنك ، وتجنب الإفراط في تناول الكحول.

أشارت هارفارد هيلث إلى أن هرمون التستوستيرون ينتج أيضًا في المبايض عند النساء.

يلعب التستوستيرون دورًا في وظيفة المبيض وقوة العظام والرغبة الجنسية لدى الإناث.

إذا كان لدى النساء الكثير من هرمون التستوستيرون ، فقد يؤدي ذلك إلى حالة تسمى (متلازمة تكيس المبايض).



مصدر المعلومات موقع إكسبريس.