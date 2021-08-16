استشاري جراحة الذكورة يكشف أسباب دوالي الخصيتين.. فيديو

قال الدكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، إن دوالى الخصية تعد سببا فى تأخر الإنجاب لدى الرجال، لذلك فالتشخيص المبكر نسبة الشفاء فيه أسرع.

وأضاف الدكتور ياسين الفقي، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك أسبابا عديدة تؤدي إلى حدوث دوالى الخصية مثل العمل الشاق الذي يتعرض له الرجل طوال يومه.

,أشار استشاري جراحة الذكورة إلى أن الشخص صاحب الدوالي في الرجل هم الأكثر عرضة لدوالى الخصيتين، وبالتالي بمجرد ما يشعر الزوج بوجود بعض العروق بجوار الخصية لابد أن يتجه إلى متخصص لتشخيص الحالة.

وفى سياق آخر، قال الدكتور ياسين الفقى ، استشارى جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن فشل العلاقة الزوجية من جانب الزوج تنتج عن عدم قدرة الأخير من القيام بها بشكل يسمح برضا زوجته ، وإذا تكرر هذا الأمر فإن هناك مشكلة ولابد من حلها .



وأضاف استشارى جراحة الذكورة ، خلال حواره مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد ، أنه فى حالة فشل الزوج فى العلاقة الزوجية بشكل عابر ولمرة واحدة فإنه يكون نتيجة الإجهاد أو خلافات مع زوجته .



وأشار استشارى جراحة الذكورة، إلى أن أسباب فشل العلاقة الزوجية بين الأزواج تتطلب الجلوس مع الزوج والزوجة، ومحاولة فهم المشاكل بينهما ، وسؤال الزوج عن تناوله أى علاجات للضغط أو التدخين، ومرضه من علاج مزمن ، لافتا إلى أن مرض السكر يسبب مشاكل للزوج فى إتمام علاقته الزوجية ، أو إصابته بمرض السمنة، موجها رسالة لمريضه "يجب أن تكون انت ومرض السكر أصدقاء".

ونصح استشارى جراحة الذكورة أنه في حالة أن حياة الزوجين تسير بشكل طبيعي ، دون خلل ، فلا داعي لإجراء عمليات جراحية ، سوى بعد سنة.

وتابع استشارى جراحة الذكورة أن عمر الزوجين يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المهجري ، ويفضل أن يكون الحقن المهجري للزوجين قبل 35 عاما.

وأكمل أن عملية الحقن المهجري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل.